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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны Украины активизировались на островах в дельте Днепра – британская разведка

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ВСУ наступают в Херсонской области, пишет минобороны Великобритании
ВСУ наступают в Херсонской области, пишет минобороны Великобритании
Фото: depositphotos.com

С начала июля 2023 года активизировались боевые действия в районе нижней части Днепра. Об этом говорится в сводке британской разведки, которую 19 июля опубликовало в Twitter министерство обороны Великобритании.

По их данным, кроме интенсивных боев сил обороны Украины с армией России на восточном берегу Днепра в районе Антоновского моста в Херсонской области, происходят столкновения вокруг островов в дельте Днепра.

"Обе стороны используют небольшие быстроходные катера, а Украина успешно применяет тактические беспилотные летательные аппараты для уничтожения российских катеров", – говорится в сообщении.

В британском минобороны отмечают, что перед командованием оккупантов стоит дилемма – усиливать ли днепровскую группировку войск в Украине. Это возможно только за счет подразделений, "растянутых" в Запорожской области для противостояния украинскому контрнаступлению, говорится в сводке.

Контекст:

12 ноября 2022 года оккупанты во время отступления подорвали Антоновский мост и заняли оборону вдоль левого берега Днепра, сообщал пресс-центр оперативного командования "Юг".

1 июля 2023 года минобороны Великобритании в разведывательном обзоре заявило, что на левом берегу Днепра с конца июня активизировались бои, в районе вокруг Антоновского моста они наверняка осложнены наводнением, разрушениями и остатками грязи после разрушения Каховской дамбы.

Теги: Великобритания, Херсонская область, Днепр, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, военная разведка
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