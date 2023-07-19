Силы обороны Украины активизировались на островах в дельте Днепра – британская разведка

По их данным, кроме интенсивных боев сил обороны Украины с армией России на восточном берегу Днепра в районе Антоновского моста в Херсонской области, происходят столкновения вокруг островов в дельте Днепра.
"Обе стороны используют небольшие быстроходные катера, а Украина успешно применяет тактические беспилотные летательные аппараты для уничтожения российских катеров", – говорится в сообщении.
В британском минобороны отмечают, что перед командованием оккупантов стоит дилемма – усиливать ли днепровскую группировку войск в Украине. Это возможно только за счет подразделений, "растянутых" в Запорожской области для противостояния украинскому контрнаступлению, говорится в сводке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 July 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 19, 2023
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/qHZCYmH3UF
12 ноября 2022 года оккупанты во время отступления подорвали Антоновский мост и заняли оборону вдоль левого берега Днепра, сообщал пресс-центр оперативного командования "Юг".
1 июля 2023 года минобороны Великобритании в разведывательном обзоре заявило, что на левом берегу Днепра с конца июня активизировались бои, в районе вокруг Антоновского моста они наверняка осложнены наводнением, разрушениями и остатками грязи после разрушения Каховской дамбы.