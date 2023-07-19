За месяц Украина освободила больше территорий, чем РФ захватила за год – британская разведка

По его словам, российские войска за время оккупации построили глубоко эшелонированные укрепления, которые замедляют продвижение Украины.

"Это тяжелый труд, и знаете, официальные лица в Киеве и военные не скрывают этого. У РФ была возможность поставить защиту, которую очень трудно преодолеть", – сказал Мур.

Глава британской разведки отметил, что украинские командиры, в отличие от российских коллег, хотят сохранить жизни своих солдат и поэтому действуют с должной осторожностью.

"Тем не менее за месяц они отвоевали больше территорий, чем россиянам удалось захватить за год", – добавил Мур.