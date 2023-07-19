За месяц Украина освободила больше территорий, чем РФ захватила за год – британская разведка

По его словам, российские войска за время оккупации построили глубоко эшелонированные укрепления, которые замедляют продвижение Украины.
"Это тяжелый труд, и знаете, официальные лица в Киеве и военные не скрывают этого. У РФ была возможность поставить защиту, которую очень трудно преодолеть", – сказал Мур.
Глава британской разведки отметил, что украинские командиры, в отличие от российских коллег, хотят сохранить жизни своих солдат и поэтому действуют с должной осторожностью.
"Тем не менее за месяц они отвоевали больше территорий, чем россиянам удалось захватить за год", – добавил Мур.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщили в Минобороны 17 июля.