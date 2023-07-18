Украинское контрнаступление "далеко от провала", хоть и продвигается медленнее, чем ожидалось – Милли

По его словам, международная коалиция подготовила 17 бригадных боевых групп для контрнаступления Украины, включая более 63 тыс. военнослужащих. При этом Украина все еще сдерживает значительное количество боевой мощи, медленно и сознательно пробиваясь через российскую оборону.

Милли добавил: несмотря на то что у россиян было время на организацию обороны, они столкнулись со значительными проблемами – плохой подготовкой, оснащением и моральным духом. Проблем добавили и беспорядки, вызванные мятежом ЧВК "Вагнер".

"[Украинское контрнаступление] началось примерно пять – шесть недель назад, как и различные военные игры, проводившиеся заранее, которые предсказывали определенные уровни продвижения. И это [контрнаступление] замедлилось. Почему? Потому что в этом и заключается разница между войной на бумаге и реальной войной", – сказал Милли.

По его словам, главной проблемой для украинского контрнаступления сейчас являются минные поля.

"Это реальные люди на реальных машинах, которые занимаются разминированием реальных минных полей, и они действительно погибают. Поэтому, когда это происходит, подразделения, как правило, замедляются, и это вполне оправданно, чтобы выжить и пройти через эти минные поля. Но это далеко не провал. С моей точки зрения, я считаю, что еще слишком рано делать такие выводы. Я думаю, что впереди еще много боевых действий", – добавил он.

Милли также заявил, что Украина располагает "значительным количеством боевых сил, которые еще не задействованы" в контрнаступлении.

"Я не стану говорить, что будет происходить в дальнейшем, потому что это будет решение Украины, где и когда они выделят свои резервы. Сейчас они сохраняют свою боевую мощь и медленно, целенаправленно и неуклонно прокладывают себе путь через все эти минные поля", – отметил он.