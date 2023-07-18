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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинское контрнаступление "далеко от провала", хоть и продвигается медленнее, чем ожидалось – Милли

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По словам Милли, главной проблемой для украинского контрнаступления сейчас являются минные поля
По словам Милли, главной проблемой для украинского контрнаступления сейчас являются минные поля
Фото: EPA

Украинское контрнаступление "далеко от провала", несмотря на то что оно продвигается медленнее, чем ожидалось. Об этом 18 июля заявил на пресс-конференции по итогам 14-го заседания в формате "Рамштайн" председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, трансляцию вел The Independent.

По его словам, международная коалиция подготовила 17 бригадных боевых групп для контрнаступления Украины, включая более 63 тыс. военнослужащих. При этом Украина все еще сдерживает значительное количество боевой мощи, медленно и сознательно пробиваясь через российскую оборону.

Милли добавил: несмотря на то что у россиян было время на организацию обороны, они столкнулись со значительными проблемами – плохой подготовкой, оснащением и моральным духом. Проблем добавили и беспорядки, вызванные мятежом ЧВК "Вагнер".

"[Украинское контрнаступление] началось примерно пять – шесть недель назад, как и различные военные игры, проводившиеся заранее, которые предсказывали определенные уровни продвижения. И это [контрнаступление] замедлилось. Почему? Потому что в этом и заключается разница между войной на бумаге и реальной войной", – сказал Милли.

По его словам, главной проблемой для украинского контрнаступления сейчас являются минные поля. 

"Это реальные люди на реальных машинах, которые занимаются разминированием реальных минных полей, и они действительно погибают. Поэтому, когда это происходит, подразделения, как правило, замедляются, и это вполне оправданно, чтобы выжить и пройти через эти минные поля. Но это далеко не провал. С моей точки зрения, я считаю, что еще слишком рано делать такие выводы. Я думаю, что впереди еще много боевых действий", – добавил он.

Милли также заявил, что Украина располагает "значительным количеством боевых сил, которые еще не задействованы" в контрнаступлении.

"Я не стану говорить, что будет происходить в дальнейшем, потому что это будет решение Украины, где и когда они выделят свои резервы. Сейчас они сохраняют свою боевую мощь и медленно, целенаправленно и неуклонно прокладывают себе путь через все эти минные поля", – отметил он.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщили в Минобороны 17 июля.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, военные, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Марк Милли, разминирование, контрнаступление, силы обороны Украины
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