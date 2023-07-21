Зеленский: Мы приближаемся к тому моменту, когда контрнаступление может набрать темп

"У нас были планы начать [контрнаступление] весной, но мы этого не сделали, потому что у нас было недостаточно боеприпасов и вооружения, а также недостаточно должным образом подготовленных бригад, должным образом обученных владению этим оружием, – сказал Зеленский. – Поскольку мы начали чуть позже, это дало России время заминировать всю нашу землю и построить несколько линий обороны".
По словам главы государства, у оккупантов было "немного больше времени, чем нужно".
"Благодаря этому они построили все эти линии. И действительно, на наших полях было много мин. Из-за этого более медленный темп наших контрнаступательных действий", – пояснил Зеленский.
Он отметил, что несмотря на трудности, силы обороны Украины продвигаются вперед.
"Мы не хотели терять наших людей… военнослужащих, мы не хотели терять технику, и поэтому достаточно осторожно вели наступательные действия. Я бы сказал, что мы приближаемся к моменту, когда соответствующие действия могут набрать темп, потому что мы уже проходим по некоторым минным участкам и разминируем эти районы", – подчеркнул Зеленский.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.