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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мы приближаемся к тому моменту, когда контрнаступление может набрать темп

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За время текущего контрнаступления силы обороны освободили 210 км&sup2; территорий, сообщили в Минобороны Украины 17 июля
За время текущего контрнаступления силы обороны освободили 210 км² территорий, сообщили в Минобороны Украины 17 июля
Фото: EPA

Контрнаступление Украины в войне против страны-агрессора РФ продвигается медленнее, чем ожидалось, потому что оно началось позже, чем планировалось изначально. Об этом 21 июля в ходе выступления по видеосвязи на форуме по безопасности в американском Аспене заявил президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале Института Аспена.

"У нас были планы начать [контрнаступление] весной, но мы этого не сделали, потому что у нас было недостаточно боеприпасов и вооружения, а также недостаточно должным образом подготовленных бригад, должным образом обученных владению этим оружием, – сказал Зеленский. – Поскольку мы начали чуть позже, это дало России время заминировать всю нашу землю и построить несколько линий обороны".

По словам главы государства, у оккупантов было "немного больше времени, чем нужно".

"Благодаря этому они построили все эти линии. И действительно, на наших полях было много мин. Из-за этого более медленный темп наших контрнаступательных действий", – пояснил Зеленский.

Он отметил, что несмотря на трудности, силы обороны Украины продвигаются вперед.

"Мы не хотели терять наших людей… военнослужащих, мы не хотели терять технику, и поэтому достаточно осторожно вели наступательные действия. Я бы сказал, что мы приближаемся к моменту, когда соответствующие действия могут набрать темп, потому что мы уже проходим по некоторым минным участкам и разминируем эти районы", – подчеркнул Зеленский.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.

Теги: Украина, вооружение, боеприпасы, Владимир Зеленский, наступление, война России против Украины, президент, разминирование, мины, деоккупация, контрнаступление, силы обороны Украины
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