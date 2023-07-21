Директор ЦРУ заявил, что сохраняет оптимизм относительно украинского контрнаступления

Бернс сказал, что ЦРУ "сделает все возможное, чтобы обеспечить такую разведывательную поддержку и обмен информацией, которые помогут украинцам добиться прогресса" Фото: ЕРА

По словам Бернса, у страны-агрессора РФ есть ряд "структурных слабостей", скрывающихся за ее обороной. В частности, это низкий моральный дух, слабый генералитет и "разброд" в политическом и военном руководстве страны, сказал глава ЦРУ.

Мятеж основателя признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина "обнажил некоторые существенные слабости" системы, построенной президентом РФ Владимиром Путиным, добавил Бернс.

Он подчеркнул, что ЦРУ "сделает все возможное, чтобы обеспечить такую разведывательную поддержку и обмен информацией, которые помогут украинцам добиться прогресса", хотя это, по словам главы ЦРУ, будет "трудный путь".