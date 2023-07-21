Директор ЦРУ заявил, что сохраняет оптимизм относительно украинского контрнаступления

По словам Бернса, у страны-агрессора РФ есть ряд "структурных слабостей", скрывающихся за ее обороной. В частности, это низкий моральный дух, слабый генералитет и "разброд" в политическом и военном руководстве страны, сказал глава ЦРУ.
Мятеж основателя признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина "обнажил некоторые существенные слабости" системы, построенной президентом РФ Владимиром Путиным, добавил Бернс.
Он подчеркнул, что ЦРУ "сделает все возможное, чтобы обеспечить такую разведывательную поддержку и обмен информацией, которые помогут украинцам добиться прогресса", хотя это, по словам главы ЦРУ, будет "трудный путь".
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.