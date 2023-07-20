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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"ВСУ методично уничтожают силы врага и продолжают наступление". Залужный рассказал генералу США об успехах на нескольких направлениях в войне против РФ

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Залужный (на фото) отметил, что подробно рассказал Милли об оперативной обстановке по всей линии фронта войны РФ против Украины
Залужный (на фото) отметил, что подробно рассказал Милли об оперативной обстановке по всей линии фронта войны РФ против Украины
Фото: president.gov.ua

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 20 июля провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом Залужный сообщил в Facebook.

Главком ВСУ отметил, что подробно рассказал Милли об оперативной обстановке по всей линии фронта.

"ВСУ, несмотря на сверхсложные минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения, методично уничтожают силы врага и продолжают ведение наступательных действий для деоккупации нашей территории. На нескольких направлениях имеем успехи. Наши воины – герои", – написал Залужный.

По его словам, в разговоре с Милли также обсуждались вопросы поставки военной помощи Украине, в частности – техники и боеприпасов.

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Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.

По данным Генштаба ВСУ на утро 20 июля, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ уничтожили около 240 010 российских оккупантов. Кроме того, оккупанты потеряли в войне тысячи единиц разного вооружения.

Теги: США, Украина, переговоры, боеприпасы, ВСУ, наступление, война России против Украины, Марк Милли, Валерий Залужный, потери армии России, деоккупация, силы обороны Украины
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