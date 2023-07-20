"ВСУ методично уничтожают силы врага и продолжают наступление". Залужный рассказал генералу США об успехах на нескольких направлениях в войне против РФ

Залужный (на фото) отметил, что подробно рассказал Милли об оперативной обстановке по всей линии фронта войны РФ против Украины Фото: president.gov.ua

Главком ВСУ отметил, что подробно рассказал Милли об оперативной обстановке по всей линии фронта.

"ВСУ, несмотря на сверхсложные минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения, методично уничтожают силы врага и продолжают ведение наступательных действий для деоккупации нашей территории. На нескольких направлениях имеем успехи. Наши воины – герои", – написал Залужный.

По его словам, в разговоре с Милли также обсуждались вопросы поставки военной помощи Украине, в частности – техники и боеприпасов.