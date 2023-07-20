"ВСУ методично уничтожают силы врага и продолжают наступление". Залужный рассказал генералу США об успехах на нескольких направлениях в войне против РФ

Главком ВСУ отметил, что подробно рассказал Милли об оперативной обстановке по всей линии фронта.
"ВСУ, несмотря на сверхсложные минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения, методично уничтожают силы врага и продолжают ведение наступательных действий для деоккупации нашей территории. На нескольких направлениях имеем успехи. Наши воины – герои", – написал Залужный.
По его словам, в разговоре с Милли также обсуждались вопросы поставки военной помощи Украине, в частности – техники и боеприпасов.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.
По данным Генштаба ВСУ на утро 20 июля, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ уничтожили около 240 010 российских оккупантов. Кроме того, оккупанты потеряли в войне тысячи единиц разного вооружения.