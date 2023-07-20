Силы обороны Украины отбили российские атаки под Невельским, Клещиевкой и Масютовкой. На востоке продолжаются тяжелые бои – Генштаб ВСУ

"На купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника юго-западнее Масютовки Харьковской области", – сказано в сводке.
По данным Генштаба ВСУ, на лиманском и шахтерском направлениях оккупанты попыток наступления за последние сутки не предпринимали. На лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Берестовое, Кисловка, Роздоловка Донецкой области.
На шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Макаровки Донецкой области и осуществил обстрелы населенных пунктов Большая Новоселка, Угледар, Благодатное и Отрадное Донецкой области.
"На бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки противника на юго-западной окраине Клещиевки", – говорится в сообщении.
На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес авиационный удар в районе города Авдеевка Донецкой области, рассказали в Генштабе.
Там добавили, что на марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Новомихайловки и Марьинки Донецкой области.
"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области. Враг нанес авиационный удар в районе Пятихаток Запорожской области", – проинформировали украинские военные.
Силы обороны Украины, по данным Генштаба ВСУ, продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 20 июля 2023 года, составили: около 240 010 военных убитыми, 8065 боевых бронированных машин, 4129 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.