Силы обороны Украины отбили российские атаки под Невельским, Клещиевкой и Масютовкой. На востоке продолжаются тяжелые бои – Генштаб ВСУ

ВСУ выбивают врага с позиций на юге Украины Фото: EPA

"На купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника юго-западнее Масютовки Харьковской области", – сказано в сводке.

По данным Генштаба ВСУ, на лиманском и шахтерском направлениях оккупанты попыток наступления за последние сутки не предпринимали. На лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Берестовое, Кисловка, Роздоловка Донецкой области.

На шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Макаровки Донецкой области и осуществил обстрелы населенных пунктов Большая Новоселка, Угледар, Благодатное и Отрадное Донецкой области.

"На бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки противника на юго-западной окраине Клещиевки", – говорится в сообщении.

На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес авиационный удар в районе города Авдеевка Донецкой области, рассказали в Генштабе.

Там добавили, что на марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Новомихайловки и Марьинки Донецкой области.

"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области. Враг нанес авиационный удар в районе Пятихаток Запорожской области", – проинформировали украинские военные.

Силы обороны Украины, по данным Генштаба ВСУ, продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.