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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили более 240 тыс. оккупантов – Генштаб ВСУ

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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 530 российских захватчиков
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 530 российских захватчиков
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ уничтожили около 240 010 российских оккупантов. Об этом 20 июля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 530 российских захватчиков.

Другие потери оккупантов в Украине составили:

  • танки – 4129 (+6);
  • боевые бронированные машины – 8065 (+6);
  • артиллерийские системы – 4592 (+19);
  • РСЗО – 692 (+3);
  • средства ПВО – 433 (+3);
  • самолеты – 315;
  • вертолеты – 310;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3918 (+33);
  • крылатые ракеты – 1293 (+14);
  • корабли/катера –18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 7134 (+29);
  • специальная техника – 685 (+2).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Ri2LVXueZLYGNHL5SeckPAwFXvq9qABBqfZP3SwmL295h7y1uiNx7tDqASGCPsVjl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, наступление, война России против Украины, контрнаступление, силы обороны Украины
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