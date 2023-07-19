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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На вооружении ВСУ уже более 20 новых моделей украинских дронов – Резников

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Резников рассказал об украинских дронах на вооружении ВСУ
Резников рассказал об украинских дронах на вооружении ВСУ
Фото: EPA

На вооружение украинской армии приняли уже более 20 новых наименований украинских дронов. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников на пресс-конференции 19 июля, сообщает "Укринформ".

"Мы собрали 82 производителя чисто украинского. Они вызвались делать, и мы на вооружение уже приняли более 20 новых дронов, которые сегодня очень удачно уничтожают орков и их технику", – рассказал он.

Резников напомнил, что по инициативе Минобороны было принято соответствующее постановление, которым упрощена постановка на вооружение украинских дронов. Раньше для того, чтобы новый дрон поставили на вооружение, нужно было ждать примерно два года, а сейчас это три недели при условии надлежащего качества, сказал Резников. 

Еще одним прорывом министр назвал постановление, которым повышена до 25% доля прибыли на иностранные комплектующие при производстве дронов.

"И третий прорыв – мы приняли постановление, которым упростили и убрали все сборы по ввозу комплектующих для разработки дронов", – сказал министр.

Контекст:

21 сентября 2022 года вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что Украина активнее займется развитием военных технологий, в частности обеспечением армии беспилотниками.

28 января Министерство обороны Украины сообщило, что в 2023 году планирует закупку для армии отечественных беспилотников на 20 млрд грн.

Украина должна развивать свое производство беспилотников, чтобы не быть зависимой от техники из-за границы, заявил Резников в интервью, опубликованном в марте.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: вооружение, Алексей Резников, беспилотники, ВСУ, война России против Украины
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