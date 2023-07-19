Оккупанты забрали под госпиталь дом культуры в Каланчаке и переоборудуют гражданские объекты на временно захваченных территориях под собственные нужды – Генштаб ВСУ

"Так, в доме культуры Каланчакского поселкового совета Херсонской области оккупанты обустроили военный госпиталь, где на лечении с ранениями разной степени тяжести и на реабилитации находятся более 50 российских захватчиков", – отметили в Генштабе ВСУ.

Контекст:

По данным Генштаба, все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными россиянами, под медпункты и госпитали они переоборудуют в том числе школы в Запорожской и Луганской областях.

Кроме того, оккупанты устраивают военные госпитали в гражданских больницах, в том числе в Запорожской области. Некоторые больницы в оккупированных населенных пунктах переполнены ранеными захватчиками, а медперсонал заменяют российскими врачами.

Украинские военные также сообщали о значительном увеличении количества раненых россиян на временно захваченной территории Херсонской области.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 19 июля 2023 года, составили: около 239 480 военных убитыми, 8059 боевых бронированных машин, 4123 танка, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр. Сведения о количестве раненых оккупантов Генштаб ВСУ не публикует.