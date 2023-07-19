ВСУ не дали оккупантам вернуть утраченные позиции в Запорожской области и отразили российские атаки под Авдеевкой – Генштаб

На купянском направлении, как отметили в Генштабе ВСУ, украинские воины стойко держат оборону. Здесь российские оккупанты нанесли авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. На лиманском направлении российские войска попыток наступления за последние сутки не предпринимали, однако нанесли авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки Донецкой области.

"На бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районе Богдановки Донецкой области. На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника" наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес ракетный и авиационный удары в районе города Авдеевка [Донецкой области]", – отмечается в сводке.

На марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области, проинформировали в Генштабе ВСУ.

Там добавили, что на шахтерском направлении враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, под огонь попали Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар и Благодатное Донецкой области. О наступательных действиях ВС РФ на этом участке фронта украинские военные не сообщали.

"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.