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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Лисичанске оккупанты отдали поликлинику кадыровцам из "Ахмата" для использования в качестве казармы – Генштаб ВСУ

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Российские оккупанты размещают своих военнослужащих в украинских поликлиниках и пансионатах, используя их как базы и казармы
Российские оккупанты размещают своих военнослужащих в украинских поликлиниках и пансионатах, используя их как базы и казармы
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска продолжают переоборудовать украинские объекты гражданской инфраструктуры под собственные нужды. Об этом 18 июля в вечерней сводке в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В частности, в [временно оккупированном] городе Лисичанск Луганской области противник оборудовал территорию бывшей городской поликлиники для размещения личного состава и командования подразделения "Ахмат", – сказано в сводке.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, во временно оккупированных населенных пунктах Ялта, Юрьевка и Урзуф Донецкой области территории баз отдыха "Красная Гвоздика", "Космос" и "Прибой" полностью переоборудованы под военные базы с фортификационными сооружениями (блиндажами) для размещения личного состава российских оккупационных войск.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0JepBA8BBYmiGSW3MmXwNxF6FG2c3KYB35jtSJ2C1aEwHMiPdXUtEVxXqEDtXEQm7l

Контекст:

Специальный отряд быстрого реагирования "Ахмат" – подразделение в составе войск национальной гвардии РФ, дислоцируется в Чеченской Республике. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину летом 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике сформируют четыре новых батальона из военнослужащих-чеченцев в составе минобороны РФ. Первый батальон, "Запад-Ахмат", был укомплектован в конце июня, писало пропагандистское агентство ТАСС.

"Слідство.Інфо" весной 2022 года выяснило, что кадыровцы снимали в Мариуполе Донецкой области постановочные видео, находясь при этом на окраинах города недалеко от российской границы.

Украинские военные не раз сообщали об уничтожении баз батальона "Ахмат" на оккупированных территориях Украины.

Генштаб ВСУ в утренней сводке 9 июня проинформировал, что в юго-западной части временно оккупированного Донецка силы обороны огнем с воздуха уничтожили лагерь боевиков "Ахмата", погибло более 50 кадыровцев.

Сформированные в Чечне подразделения российских оккупантов "Ахмат" и "Восток" после паузы вновь замечены на некоторых участках фронта, заявил 14 июля спикер объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Валерий Шершень.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, оккупация, Лисичанск, армия РФ, российские военные, российские оккупанты
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