На Донбассе убит командир спецотряда оккупантов "Ахмат"

В посте Алаудинов благодарил родителей Писаренко, "вырастивших такого героя".
О гибели Писаренко сообщил в Telegram и российский пропагандист Дмитрий Кулько. Он написал, что у командира отряда спецназа "Ахмат" был позывной Большой, потому что тот был "крепким казаком под два метра ростом".
"Большой был моим земляком, много лет служил в ставропольском ОМОНе, получил звание полковника. Когда началась спецоперация, отправился добровольцем на фронт, чтобы защищать жителей Донбасса", – написал военкор-пропагандист.
Специальный отряд быстрого реагирования "Ахмат" – подразделение в составе войск национальной гвардии РФ, дислоцируется в Чеченской Республике. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину летом 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике сформируют четыре новых батальона из военнослужащих-чеченцев в составе минобороны РФ. Первый батальон, "Запад-Ахмат", был укомплектован в конце июня, писало пропагандистское агентство ТАСС.
"Слідство.Інфо" весной 2022 года выяснило, что кадыровцы снимали в Мариуполе Донецкой области постановочные видео, находясь при этом на окраинах города недалеко от российской границы.
Украинские военные не раз сообщали об уничтожении баз батальона "Ахмат" на оккупированных территориях Украины.
Генштаб ВСУ в утренней сводке 9 июня проинформировал, что в юго-западной части временно оккупированного Донецка силы обороны огнем с воздуха уничтожили лагерь боевиков "Ахмата", погибло более 50 кадыровцев.