На Донбассе убит командир спецотряда оккупантов "Ахмат"

Писаренко много лет служил в ставропольском ОМОНе, сообщила РФ-пропаганда Скриншот: Военкор Кулько / Telegram

В посте Алаудинов благодарил родителей Писаренко, "вырастивших такого героя".

О гибели Писаренко сообщил в Telegram и российский пропагандист Дмитрий Кулько. Он написал, что у командира отряда спецназа "Ахмат" был позывной Большой, потому что тот был "крепким казаком под два метра ростом".

"Большой был моим земляком, много лет служил в ставропольском ОМОНе, получил звание полковника. Когда началась спецоперация, отправился добровольцем на фронт, чтобы защищать жителей Донбасса", – написал военкор-пропагандист.