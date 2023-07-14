Кадыровцы из отрядов "Ахмат" и "Восток" были замечены на некоторых участках фронта – ВСУ

В ВСУ заявили, что заметили в районе боевых действий сформированные в Чечне подразделения Фото: grozny.tv (иллюстративное)

"На некоторых участках отмечены отряды быстрого реагирования "Ахмат", "Восток". Они вернулись, участвуют в боевых действиях. Так же, как и отряды "Шторм Z", – подтвердил он.

Спикер отметил, что в российской регулярной армии произошла "определенная унификация", в результате которой привилегии, которыми ранее пользовались "частные или получастные военизированные структуры" (пользуясь которыми, кадыровцы редко попадали на передовую), нивелируются.

"Увидим, что из этого выйдет", – добавил Шершень.

Он уточнил, что для украинских военных "все оккупанты одинаковы" и задача одна – "уничтожить всех".

"Нам уверенности и оптимизма хватает, поскольку российские оккупационные войска несут колоссальные потери. Мы действуем так, как считаем нужным, потому что сейчас инициатива полностью на нашей стороне", – подытожил представитель ВСУ.