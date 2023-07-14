Кадыровцы из отрядов "Ахмат" и "Восток" были замечены на некоторых участках фронта – ВСУ

"На некоторых участках отмечены отряды быстрого реагирования "Ахмат", "Восток". Они вернулись, участвуют в боевых действиях. Так же, как и отряды "Шторм Z", – подтвердил он.
Спикер отметил, что в российской регулярной армии произошла "определенная унификация", в результате которой привилегии, которыми ранее пользовались "частные или получастные военизированные структуры" (пользуясь которыми, кадыровцы редко попадали на передовую), нивелируются.
"Увидим, что из этого выйдет", – добавил Шершень.
Он уточнил, что для украинских военных "все оккупанты одинаковы" и задача одна – "уничтожить всех".
"Нам уверенности и оптимизма хватает, поскольку российские оккупационные войска несут колоссальные потери. Мы действуем так, как считаем нужным, потому что сейчас инициатива полностью на нашей стороне", – подытожил представитель ВСУ.
Специальный отряд быстрого реагирования "Ахмат" – подразделение в составе войск национальной гвардии РФ, дислоцируется в Чеченской Республике. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину летом 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике сформируют четыре новых батальона из военнослужащих-чеченцев в составе минобороны РФ. Первый батальон, "Запад-Ахмат", был укомплектован в конце июня, писало пропагандистское агентство ТАСС.
"Слідство.Інфо" весной 2022 года выяснило, что кадыровцы снимали в Мариуполе Донецкой области постановочные видео, находясь при этом на окраинах города недалеко от российской границы.
Украинские военные не раз сообщали об уничтожении баз батальона "Ахмат" на оккупированных территориях Украины.
Генштаб ВСУ в утренней сводке 9 июня проинформировал, что в юго-западной части временно оккупированного Донецка силы обороны огнем с воздуха уничтожили лагерь боевиков "Ахмата", погибло более 50 кадыровцев.