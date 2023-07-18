В Генштабе ВСУ уточнили количество дронов-камикадзе, которыми оккупанты атаковали юг Украины

Утром 18 июля Воздушные силы ВСУ сообщали о 36 выпущенных по Украине дронах-камикадзе.

"Силами и средствами Воздушных сил уничтожены шесть крылатых ракет "Калибр" и 31 ударный беспилотник Shahed-136", – подтвердили в Генштабе утренние данные ВС ВСУ по количеству сбитых целей.

Кроме того, оккупанты за сутки нанесли 70 авиационных ударов и совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены промышленные объекты, жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предупредили в Генштабе ВСУ.

В свою очередь, авиация сил обороны Украины за последние сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три – по зенитным ракетным комплексам российских оккупантов. Также украинскими защитниками были уничтожены два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления противника, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, два склада боеприпасов и три станции РЭБ врага", – подытожили в Генштабе ВСУ.