В Генштабе ВСУ уточнили количество дронов-камикадзе, которыми оккупанты атаковали юг Украины

Утром 18 июля Воздушные силы ВСУ сообщали о 36 выпущенных по Украине дронах-камикадзе.
"Силами и средствами Воздушных сил уничтожены шесть крылатых ракет "Калибр" и 31 ударный беспилотник Shahed-136", – подтвердили в Генштабе утренние данные ВС ВСУ по количеству сбитых целей.
Кроме того, оккупанты за сутки нанесли 70 авиационных ударов и совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены промышленные объекты, жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предупредили в Генштабе ВСУ.
В свою очередь, авиация сил обороны Украины за последние сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три – по зенитным ракетным комплексам российских оккупантов. Также украинскими защитниками были уничтожены два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления противника, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, два склада боеприпасов и три станции РЭБ врага", – подытожили в Генштабе ВСУ.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 18 июля 2023 года, составили около 239 010 военных убитыми, 8051 боевая бронированная машина, 4119 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.