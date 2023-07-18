Ночью оккупанты атаковали юг Украины, ПВО уничтожила шесть "Калибров" и 25 Shahed – ОК "Юг"

"Несколько волн ударных дронов были направлены на выявление и истощение сил противовоздушной обороны. А после этого из акватории Черного моря по Одессе выпущено шесть "Калибров", – сказано в сообщении.

Силы ПВО уничтожили все ракеты.

"Обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован", – отметили в командовании.

Украинские военные сбили также 21 дрон Shahed-136 на подлете с моря в Одесской области и четыре – над Николаевской областью.

В Николаеве произошло попадание в объект промышленности, начался пожар. Его уже потушили спасатели. Обошлось без пострадавших.

О пожаре из-за вражеской атаки ночью сообщал мэр Николаева Александр Сенкевич, по его словам, пожар был "достаточно серьезным".

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким добавил, что сегодня утром оккупанты обстреляли Очаков из артиллерии, последствия уточняют.