Ночью оккупанты атаковали юг Украины, ПВО уничтожила шесть "Калибров" и 25 Shahed – ОК "Юг"

"Несколько волн ударных дронов были направлены на выявление и истощение сил противовоздушной обороны. А после этого из акватории Черного моря по Одессе выпущено шесть "Калибров", – сказано в сообщении.
Силы ПВО уничтожили все ракеты.
"Обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован", – отметили в командовании.
Украинские военные сбили также 21 дрон Shahed-136 на подлете с моря в Одесской области и четыре – над Николаевской областью.
В Николаеве произошло попадание в объект промышленности, начался пожар. Его уже потушили спасатели. Обошлось без пострадавших.
О пожаре из-за вражеской атаки ночью сообщал мэр Николаева Александр Сенкевич, по его словам, пожар был "достаточно серьезным".
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким добавил, что сегодня утром оккупанты обстреляли Очаков из артиллерии, последствия уточняют.
За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.
Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".
Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов произошла в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.