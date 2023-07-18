"Враг готовился давно и долго". В ОК "Юг" не считают удар по Одессе "ответочкой" оккупантов за Крымский мост

"Учитывая календарь, понятно, почему именно портовая инфраструктура Одесской области этой ночью страдала... Несмотря на то что почти изо всех [российских] пропагандистских пабликов летела [версия, что попытка удара по Одессе –] "ответочка" [за Крымский мост], мы понимали, что атаки возможны и они не будут в абсолюте привязаны к конкретным событиям", – сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что к ночной атаке 18 июля "враг готовился давно и долго".

"Долгое время не применялись ракеты, в том числе и морского базирования", – обратила внимание спикер.

Гуменюк отметила, что с момента, когда россияне начали риторику о прекращении "зернового соглашения", портовая инфраструктура Одесской области подвергается уже не первому удару.

"Угрозы раздавались отовсюду, и было понятно, что направление атаки примерно можно спрогнозировать", – считает она.

Спикер предупредила о возможности новых ракетных ударов, поскольку оккупанты не вывели с дежурства в Черном море носители "Калибров", отстрелявшиеся ночью по Одессе. По словам Гуменюк, общий возможный залп надводного и подводного носителей оккупантов сейчас – максимум шесть ракет. Она добавила, что атака оккупантов 18 июля не отразилась на работе одесского порта.

Ночью 18 июля оккупанты выпустили по Украине шесть крылатых ракет "Калибр" и 36 ударных дронов Shahed. ПВО сбила шесть ракет и 31 дрон-камикадзе. "Крылатые ракеты "Калибр" и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены на юге – в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БПЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях", – сообщали в Воздушных силах.

В ОК "Юг" отметили, что обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован.

В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. Пострадавших нет.

Ночные удары российских оккупантов по объектам портовой инфраструктуры в Одессе – якобы "удары возмездия" за взрывы на Крымском мосту в ночь на 17 июля, заявил пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

В российском минобороны также сообщили о "групповом ударе возмездия" по объектам, где якобы готовились атаки на Крымский мост, "а также по месту изготовления надводных дронов на судоремонтном заводе в районе Одессы и хранилищам топлива в Одессе и Николаеве".