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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Враг готовился давно и долго". В ОК "Юг" не считают удар по Одессе "ответочкой" оккупантов за Крымский мост

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Гуменюк подчеркнула, что 18 июля зафиксирована не первая попытка оккупантов атаковать портовую инфраструктуру Одессы
Гуменюк подчеркнула, что 18 июля зафиксирована не первая попытка оккупантов атаковать портовую инфраструктуру Одессы
Фото: Media Center Ukraine / Facebook

Удар по портовой инфраструктуре Одессы, который российские оккупанты пытались нанести 18 июля, прогнозировался, но вряд ли был непосредственно связан со взрывами на Крымском мосту. Такое мнение 18 июля выразила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировало в YouTube агентство "Укринформ".

"Учитывая календарь, понятно, почему именно портовая инфраструктура Одесской области этой ночью страдала... Несмотря на то что почти изо всех [российских] пропагандистских пабликов летела [версия, что попытка удара по Одессе –] "ответочка" [за Крымский мост], мы понимали, что атаки возможны и они не будут в абсолюте привязаны к конкретным событиям", – сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что к ночной атаке 18 июля "враг готовился давно и долго".

"Долгое время не применялись ракеты, в том числе и морского базирования", – обратила внимание спикер.

Гуменюк отметила, что с момента, когда россияне начали риторику о прекращении "зернового соглашения", портовая инфраструктура Одесской области подвергается уже не первому удару.

"Угрозы раздавались отовсюду, и было понятно, что направление атаки примерно можно спрогнозировать", – считает она.

Спикер предупредила о возможности новых ракетных ударов, поскольку оккупанты не вывели с дежурства в Черном море носители "Калибров", отстрелявшиеся ночью по Одессе. По словам Гуменюк, общий возможный залп надводного и подводного носителей оккупантов сейчас – максимум шесть ракет. Она добавила, что атака оккупантов 18 июля не отразилась на работе одесского порта.

Ночью 18 июля оккупанты выпустили по Украине шесть крылатых ракет "Калибр" и 36 ударных дронов Shahed. ПВО сбила шесть ракет и 31 дрон-камикадзе. "Крылатые ракеты "Калибр" и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены на юге – в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БПЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях", – сообщали в Воздушных силах.

В ОК "Юг" отметили, что обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован.

В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. Пострадавших нет.

Ночные удары российских оккупантов по объектам портовой инфраструктуры в Одессе – якобы "удары возмездия" за взрывы на Крымском мосту в ночь на 17 июля, заявил пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

В российском минобороны также сообщили о "групповом ударе возмездия" по объектам, где якобы готовились атаки на Крымский мост, "а также по месту изготовления надводных дронов на судоремонтном заводе в районе Одессы и хранилищам топлива в Одессе и Николаеве".

Контекст:

Мост через Керченский пролив, который соединяет Крым и Россию, РФ начала строить сразу после оккупации полуострова в 2015 году. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности и законной целью.

В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. По данным СМИ, поврежден один пролет моста. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь – в больнице.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что повреждение Крымского моста может быть российской провокацией, поскольку 17 июля заканчивается действие "зерновой сделки", которую еще не продлили.

Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

В СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.

Теги: Крым, Одесса, Одесская область, страна-агрессор, война России против Украины, Одесский морской торговый порт, Крымский мост, Наталья Гуменюк, российские оккупанты
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