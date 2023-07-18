В Кремле назвали ночной обстрел Одессы "ударом возмездия" за взрывы на Крымском мосту

18 июля российское минобороны в Telegram сообщило, что оккупанты нанесли "групповой удар возмездия" по объектам, где якобы готовились атаки на Крымский мост, "а также по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса".
В оборонном ведомстве страны-агрессора РФ также отрапортовали об уничтожении хранилищ топлива в Николаеве и Одессе.
Пескова спросили, являются ли сегодняшние ночные удары "ударами возмездия" за Крымский мост.
"Да", – ответил спикер Путина.
Ночью оккупанты выпустили по Украине шесть крылатых ракет "Калибр" и 36 ударных дронов Shahed. ПВО сбила шесть ракет и 31 дрон-камикадзе. "Крылатые ракеты "Калибр" и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены на юге – в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БПЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях", – сообщали в Воздушных силах.
В ОК "Юг" сообщили, что обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован.
В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. Пострадавших нет.
В ОПУ, комментируя ночную воздушную атаку РФ на Одессу и Николаев, отметили, что "страна-террорист хочет поставить под угрозу жизни 400 млн людей в разных странах, которые зависят от украинского продовольственного экспорта".