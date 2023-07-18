В Кремле назвали ночной обстрел Одессы "ударом возмездия" за взрывы на Крымском мосту

18 июля российское минобороны в Telegram сообщило, что оккупанты нанесли "групповой удар возмездия" по объектам, где якобы готовились атаки на Крымский мост, "а также по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса".

В оборонном ведомстве страны-агрессора РФ также отрапортовали об уничтожении хранилищ топлива в Николаеве и Одессе.

Пескова спросили, являются ли сегодняшние ночные удары "ударами возмездия" за Крымский мост.

"Да", – ответил спикер Путина.