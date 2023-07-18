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В Кремле назвали ночной обстрел Одессы "ударом возмездия" за взрывы на Крымском мосту

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В Кремле прокомментировали воздушную атаку оккупантов по Одессе ночью 18 июля
В Кремле прокомментировали воздушную атаку оккупантов по Одессе ночью 18 июля
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Ночные удары российских оккупантов по объектам портовой инфраструктуры в Одессе – "удары возмездия" за взрывы на Крымском мосту в ночь на 17 июля. Об этом 18 июля в комментарии пропагандистскому агентству "РИА Новости" заявил пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

18 июля российское минобороны в Telegram сообщило, что оккупанты нанесли "групповой удар возмездия" по объектам, где якобы готовились атаки на Крымский мост, "а также по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса".

В оборонном ведомстве страны-агрессора РФ также отрапортовали об уничтожении хранилищ топлива в Николаеве и Одессе.

Пескова спросили, являются ли сегодняшние ночные удары "ударами возмездия" за Крымский мост.

"Да", – ответил спикер Путина.

Контекст:

Ночью оккупанты выпустили по Украине шесть крылатых ракет "Калибр" и 36 ударных дронов Shahed. ПВО сбила шесть ракет и 31 дрон-камикадзе. "Крылатые ракеты "Калибр" и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены на юге – в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БПЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях", – сообщали в Воздушных силах.

В ОК "Юг" сообщили, что обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован.

В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. Пострадавших нет.

В ОПУ, комментируя ночную воздушную атаку РФ на Одессу и Николаев, отметили, что "страна-террорист хочет поставить под угрозу жизни 400 млн людей в разных странах, которые зависят от украинского продовольственного экспорта".

Теги: Россия, Украина, Одесса, Кремль, Дмитрий Песков, обстрелы, война России против Украины, минобороны РФ, ракеты, взрывы, Крымский мост, инфраструктура, спикер, топливо, дрон-камикадзе
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