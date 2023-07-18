Ермак о ночных обстрелах юга Украины: Цель России – голод и убийство людей. Ей нужны волны беженцев, чтобы ослабить Запад

"Ночная атака россиян на Одессу и Николаев с использованием ракет и [дронов-камикадзе] Shahed – еще одно доказательство того, что страна-террорист хочет поставить под угрозу жизни 400 млн людей в разных странах, которые зависят от украинского продовольственного экспорта", – заявил он.
Ермак поблагодарил силы противовоздушной обороны за эффективную работу.
"Мир должен понимать, что цель России – голод и убийство людей. Им нужны волны беженцев. Этим они хотят ослабить Запад", – написал глава ОП.
Ночью оккупанты выпустили по Украине шесть крылатых ракет "Калибр" и 36 ударных дронов Shahed. ПВО сбила шесть ракет и 31 дрон-камикадзе. "Крылатые ракеты "Калибр" и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены на юге – в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БПЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях", – сообщали в Воздушных силах.
В ОК "Юг" сообщили, что обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован.
В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. Пострадавших нет.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.
В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
По данным Мининфраструктуры Украины, с начала действия "зернового соглашения" было экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в 45 стран мира.