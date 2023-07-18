Ермак о ночных обстрелах юга Украины: Цель России – голод и убийство людей. Ей нужны волны беженцев, чтобы ослабить Запад

"Ночная атака россиян на Одессу и Николаев с использованием ракет и [дронов-камикадзе] Shahed – еще одно доказательство того, что страна-террорист хочет поставить под угрозу жизни 400 млн людей в разных странах, которые зависят от украинского продовольственного экспорта", – заявил он.

Ермак поблагодарил силы противовоздушной обороны за эффективную работу.

"Мир должен понимать, что цель России – голод и убийство людей. Им нужны волны беженцев. Этим они хотят ослабить Запад", – написал глава ОП.

Ночью оккупанты выпустили по Украине шесть крылатых ракет "Калибр" и 36 ударных дронов Shahed. ПВО сбила шесть ракет и 31 дрон-камикадзе. "Крылатые ракеты "Калибр" и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены на юге – в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БПЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях", – сообщали в Воздушных силах.

В ОК "Юг" сообщили, что обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован.

В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. Пострадавших нет.