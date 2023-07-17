"Вошла в историю". Эрдоган считает, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки"

Черноморская инициатива, которой скоро исполнится год, вошла в историю как важный дипломатический успех, отметил Эрдоган Фото: EPA

"Черноморская инициатива, которой скоро исполнится год, вошла в историю как важный дипломатический успех. Было отгружено более 33 млн тонн зерновой продукции. Многим странам удалось избежать втягивания в продовольственный кризис. Я благодарю все заинтересованные стороны. Я считаю, что Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжался", – сказал президент Турции.

Эрдоган отметил, что Турция прилагает все усилия, чтобы "конфликты между Россией и Украиной не стали причиной еще большей драмы".

#Canl * : Cumhurba * kan * Erdo * an, Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havaliman * ’nda bas * n toplant * s * düzenliyor https://t.co/qrlfIoj82z — AA Canl * (@AACanli) July 17, 2023

17 июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня".

По его словам, РФ якобы немедленно вернется к "зерновой сделке", но при условии, что "договоренности будут выполнены", то есть при выполнении условий Москвы.