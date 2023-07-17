"Вошла в историю". Эрдоган считает, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки"

"Черноморская инициатива, которой скоро исполнится год, вошла в историю как важный дипломатический успех. Было отгружено более 33 млн тонн зерновой продукции. Многим странам удалось избежать втягивания в продовольственный кризис. Я благодарю все заинтересованные стороны. Я считаю, что Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжался", – сказал президент Турции.
Эрдоган отметил, что Турция прилагает все усилия, чтобы "конфликты между Россией и Украиной не стали причиной еще большей драмы".
#Canl * : Cumhurba * kan * Erdo * an, Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havaliman * ’nda bas * n toplant * s * düzenliyor https://t.co/qrlfIoj82z— AA Canl * (@AACanli) July 17, 2023
17 июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня".
По его словам, РФ якобы немедленно вернется к "зерновой сделке", но при условии, что "договоренности будут выполнены", то есть при выполнении условий Москвы.
"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию.
Россия угрожала, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисное обслуживание, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.
В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на подключение к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT дочерней компании "Россельхозбанка", утверждают источники агентства Reuters.
По данным Мининфраструктуры на 11 июля, с начала действия "зернового соглашения" (1 августа 2022 года) экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в 45 стран мира.
16 июля из порта Одессы утром вышло последнее судно, совершившее рейс в рамках Черноморской зерновой инициативы.