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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг осудил решение РФ выйти из "зернового соглашения"

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Столтенберг: Незаконная война России против Украины продолжает наносить ущерб миллионам уязвимых людей во всем мире
Столтенберг: Незаконная война России против Украины продолжает наносить ущерб миллионам уязвимых людей во всем мире
Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил решение страны-агрессора России выйти из Черноморской зерновой инициативы. Об этом он заявил в Twitter 17 июля.

"Я осуждаю одностороннее решение России выйти из Черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия нашего союзника Турции и ООН. Незаконная война России против Украины продолжает наносить ущерб миллионам уязвимых людей во всем мире", – написал генсек.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

По данным Мининфраструктуры Украины, с начала действия "зернового соглашения" было экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в 45 стран мира.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, НАТО, Черное море, Йенс Столтенберг, война России против Украины, зерно, зерновой коридор
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