В представительстве РФ при ООН заявили, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное, переговоры не ведутся

C начала действия "зернового соглашения" экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в более чем 40 стран мира Скриншот: UN Story / YouTube

"Да, конечно", – ответил Полянский на вопрос СМИ "окончательное ли это" решение Москвы.

У представителя РФ при ООН спросили, не будет ли больше переговоров по Черноморской зерновой инициативе.

"Нет, мне об этом неизвестно", – сказал Полянский.

17 июля пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

В ООН заявляли, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш "не прекратит своих усилий по содействию беспрепятственному доступу на мировые рынки продовольственных товаров и удобрений как из Украины, так и из РФ в целях сохранения глобальной продовольственной безопасности".