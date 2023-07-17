"Мы не боимся". Зеленский заявил, что Украина готова вывозить зерно через Черное море после выхода РФ из "зернового соглашения"

"У нас было два соглашения: Украина, Турция, ООН; другое соглашение – Россия, Турция, ООН. Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает [участие в черноморской инициативе], она срывает свои договоренности с Генсеком ООН [Антониу] Гутерришем и с президентом [Турции Реджепом] Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких договоренностей с ними", – сказал Зеленский в интервью африканским журналистам 17 июля.
Президент подчеркнул, что после демарша РФ дал распоряжение Министерству иностранных дел Украины подготовить официальные сигналы для ООН и Турции.
"Для того, чтобы они мне ответили как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу", – пояснил он.
Украинский лидер убежден, что даже без РФ нужно делать все, чтобы черноморский коридор мог использоваться для экспорта украинского продовольствия.
"Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. И сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать – все готовы продолжать поставки зерна", – заявил Зеленский.
17 июля пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. После этого МИД РФ официально заявил о том, что с 18 июля Россия прекращает участие в черноморской инициативе и отзывает гарантии безопасности судоходства по маршруту "зернового коридора".
В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки".
"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию.
Россия угрожала, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисное обслуживание, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.
В итоге в мае договор продлили до 18 июля.
Гутерриш в июле предложил Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на подключение к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT дочерней компании "Россельхозбанка", утверждают источники агентства Reuters.
По данным Мининфраструктуры на 11 июля, с начала действия "зернового соглашения" (1 августа 2022 года) экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в 45 стран мира.
Утром 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно, совершившее рейс в рамках Черноморской зерновой инициативы.