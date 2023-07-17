"Мы не боимся". Зеленский заявил, что Украина готова вывозить зерно через Черное море после выхода РФ из "зернового соглашения"

Если Турция согласится досматривать суда, Украина готова продолжить работу "зернового коридора" даже после выхода России из соглашения, заявил Зеленский Фото: president.gov.ua

"У нас было два соглашения: Украина, Турция, ООН; другое соглашение – Россия, Турция, ООН. Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает [участие в черноморской инициативе], она срывает свои договоренности с Генсеком ООН [Антониу] Гутерришем и с президентом [Турции Реджепом] Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких договоренностей с ними", – сказал Зеленский в интервью африканским журналистам 17 июля.

Президент подчеркнул, что после демарша РФ дал распоряжение Министерству иностранных дел Украины подготовить официальные сигналы для ООН и Турции.

"Для того, чтобы они мне ответили как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу", – пояснил он.

Украинский лидер убежден, что даже без РФ нужно делать все, чтобы черноморский коридор мог использоваться для экспорта украинского продовольствия.

"Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. И сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать – все готовы продолжать поставки зерна", – заявил Зеленский.

17 июля пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. После этого МИД РФ официально заявил о том, что с 18 июля Россия прекращает участие в черноморской инициативе и отзывает гарантии безопасности судоходства по маршруту "зернового коридора".

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки".