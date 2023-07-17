Россия официально предупредила Турцию, Украину и ООН о сворачивании "зернового коридора" и отзыве гарантий безопасности судоходства с 18 июля

МИД РФ официально заявил о выходе страны-оккупанта из "зернового соглашения" и сворачивании гуманитарного коридора в Черном море Фото: depositphotos.com

В МИД РФ назвали "откровенным саботажем" ситуацию с экспортом российских удобрений и сельхозпродукции и заявили, что в этих условиях продолжение "не оправдавшей своего гуманитарного предназначения "черноморской инициативы" теряет смысл".

"В соответствии с пунктом Н договоренности российская сторона возражает против ее дальнейшего продления, о чем сегодня были официально проинформированы турецкая и украинская стороны, а также уведомлен Секретариат ООН", – сказано в заявлении.

Это, как пояснили в МИД РФ, означает "отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле".

"Без участия России "черноморская инициатива" прекращает свое функционирование с 18 июля", – подчеркнули там.

Страна-агрессор обусловила возобновление работы "зернового коридора" с выполнением российских условий.

"Если в западных столицах реально дорожат "черноморской инициативой", то пусть серьезно задумаются над выполнением своих обязательств и реальным изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия. Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление сделки", – подытожили в МИД РФ.

17 июля пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки".