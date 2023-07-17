Россия официально предупредила Турцию, Украину и ООН о сворачивании "зернового коридора" и отзыве гарантий безопасности судоходства с 18 июля

В МИД РФ назвали "откровенным саботажем" ситуацию с экспортом российских удобрений и сельхозпродукции и заявили, что в этих условиях продолжение "не оправдавшей своего гуманитарного предназначения "черноморской инициативы" теряет смысл".
"В соответствии с пунктом Н договоренности российская сторона возражает против ее дальнейшего продления, о чем сегодня были официально проинформированы турецкая и украинская стороны, а также уведомлен Секретариат ООН", – сказано в заявлении.
Это, как пояснили в МИД РФ, означает "отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле".
"Без участия России "черноморская инициатива" прекращает свое функционирование с 18 июля", – подчеркнули там.
Страна-агрессор обусловила возобновление работы "зернового коридора" с выполнением российских условий.
"Если в западных столицах реально дорожат "черноморской инициативой", то пусть серьезно задумаются над выполнением своих обязательств и реальным изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия. Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление сделки", – подытожили в МИД РФ.
17 июля пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России.
В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки".
"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию.
Россия угрожала, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисное обслуживание, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.
В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на подключение к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT дочерней компании "Россельхозбанка", утверждают источники агентства Reuters.
По данным Мининфраструктуры на 11 июля, с начала действия "зернового соглашения" (1 августа 2022 года) экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в 45 стран мира.
16 июля из порта Одессы утром вышло последнее судно, совершившее рейс в рамках Черноморской зерновой инициативы.