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Россия официально предупредила Турцию, Украину и ООН о сворачивании "зернового коридора" и отзыве гарантий безопасности судоходства с 18 июля

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МИД РФ официально заявил о выходе страны-оккупанта из "зернового соглашения" и сворачивании гуманитарного коридора в Черном море
МИД РФ официально заявил о выходе страны-оккупанта из "зернового соглашения" и сворачивании гуманитарного коридора в Черном море
Фото: depositphotos.com

Россия выходит из "зерновой инициативы" и объявляет опасным для судоходства район Черного моря, где ранее проходил "зерновой коридор". Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны-оккупанта РФ, которое 17 июля обнародовала пресс-служба ведомства.

В МИД РФ назвали "откровенным саботажем" ситуацию с экспортом российских удобрений и сельхозпродукции и заявили, что в этих условиях продолжение "не оправдавшей своего гуманитарного предназначения "черноморской инициативы" теряет смысл".

"В соответствии с пунктом Н договоренности российская сторона возражает против ее дальнейшего продления, о чем сегодня были официально проинформированы турецкая и украинская стороны, а также уведомлен Секретариат ООН", – сказано в заявлении.

Это, как пояснили в МИД РФ, означает "отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле".

"Без участия России "черноморская инициатива" прекращает свое функционирование с 18 июля", – подчеркнули там.

Страна-агрессор обусловила возобновление работы "зернового коридора" с выполнением российских условий.

"Если в западных столицах реально дорожат "черноморской инициативой", то пусть серьезно задумаются над выполнением своих обязательств и реальным изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия. Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление сделки", – подытожили в МИД РФ.

17 июля пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки".

Контекст:

"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию. 

Россия угрожала, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисное обслуживание, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.

В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на подключение к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT дочерней компании "Россельхозбанка", утверждают источники агентства Reuters.

По данным Мининфраструктуры на 11 июля, с начала действия "зернового соглашения" (1 августа 2022 года) экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в 45 стран мира.

16 июля из порта Одессы утром вышло последнее судно, совершившее рейс в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Теги: Черное море, МИД России, экспорт, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, зерно, зерновой коридор
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