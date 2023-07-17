Украина нуждается в полной разблокировке портов для восстановления экономического потенциала – экономист

"Зерновым соглашением" Россия шантажирует мир: периодически то выходит, то возвращается, создает какие-то новые проблемы и ограничения. Но, как показала практика, мы можем с помощью международных партнеров сохранить функционирование соглашения. Понятно, что мы не можем исключить разные узкие места или неожиданности. Но если говорить, может ли быть реально успешным прецедент для других отраслей в плане полноценного разблокирования морских портов, то я уверен, что эти возможности есть", – заявил экономист.

Забловский уточнил, что считает реальным обеспечить свободное судоходство в Черном море.

"Да, есть много текущих проблем. Но, как показал опыт, ключевым залогом успеха является продолжение работы с международным сообществом, ООН, Турцией. Убеждение их в том, что такая модель может работать успешно и по другим группам товаров, которые нам жизненно необходимы для того, чтобы полноценно восстанавливать экономику. Во-вторых, это использование возможностей безопасности – по линии как наших, так и НАТО, использование общих патрулей. Один из вариантов – это, возможно, какие-то небольшие пилоты. Никто не позволит сразу полномасштабно возобновить работу портов. Но небольшие пилоты, ограниченное количество кораблей может пройти – просто чтобы показать, что это может работать успешно", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Украине нужно снова обеспечить работу портов, так как это даст возможность восстанавливать реальный сектор экономики.

"Мы понимаем, что 80% металлургии – это экспорт, а по некоторым товарным позициям металлургии еще больше было экспорта. Разблокирование портов жизненно необходимо для выживания металлургии, сохранения металлургической отрасли и реального сектора экономики. Это вопрос бюджета и восстановления экономического потенциала. Это вопрос даже не обсуждаемый", – сказал Забловский.