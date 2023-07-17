Украина нуждается в полной разблокировке портов для восстановления экономического потенциала – экономист

"Зерновым соглашением" Россия шантажирует мир: периодически то выходит, то возвращается, создает какие-то новые проблемы и ограничения. Но, как показала практика, мы можем с помощью международных партнеров сохранить функционирование соглашения. Понятно, что мы не можем исключить разные узкие места или неожиданности. Но если говорить, может ли быть реально успешным прецедент для других отраслей в плане полноценного разблокирования морских портов, то я уверен, что эти возможности есть", – заявил экономист.
Забловский уточнил, что считает реальным обеспечить свободное судоходство в Черном море.
"Да, есть много текущих проблем. Но, как показал опыт, ключевым залогом успеха является продолжение работы с международным сообществом, ООН, Турцией. Убеждение их в том, что такая модель может работать успешно и по другим группам товаров, которые нам жизненно необходимы для того, чтобы полноценно восстанавливать экономику. Во-вторых, это использование возможностей безопасности – по линии как наших, так и НАТО, использование общих патрулей. Один из вариантов – это, возможно, какие-то небольшие пилоты. Никто не позволит сразу полномасштабно возобновить работу портов. Но небольшие пилоты, ограниченное количество кораблей может пройти – просто чтобы показать, что это может работать успешно", – отметил он.
Эксперт подчеркнул, что Украине нужно снова обеспечить работу портов, так как это даст возможность восстанавливать реальный сектор экономики.
"Мы понимаем, что 80% металлургии – это экспорт, а по некоторым товарным позициям металлургии еще больше было экспорта. Разблокирование портов жизненно необходимо для выживания металлургии, сохранения металлургической отрасли и реального сектора экономики. Это вопрос бюджета и восстановления экономического потенциала. Это вопрос даже не обсуждаемый", – сказал Забловский.
Россия на данный момент отказалась от продления "зернового соглашения" – сделки, которая позволяла Украине вывозить зерно на экспорт морским путем. Действие соглашения завершается сегодня, 17 июля.
"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию.
Россия угрожала, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисное обслуживание, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.
В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил президенту страны-агрессора России Владимиру Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на подключение к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT дочерней компании "Россельхозбанка", утверждают источники агентства Reuters.
По данным Мининфраструктуры на 11 июля, с начала действия "зернового соглашения" (1 августа 2022 года) экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в 45 стран мира.
Утром 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно, совершившее рейс в рамках Черноморской зерновой инициативы.