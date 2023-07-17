"Слишком многое поставлено на карту". В ООН прокомментировали разрыв РФ "зерновой сделки"

По его словам, генеральный секретарь Антониу Гутерриш "не прекратит своих усилий по содействию беспрепятственному доступу на мировые рынки продовольственных товаров и удобрений как из Украины, так и из РФ в целях сохранения глобальной продовольственной безопасности".
Как указал представитель ООН, основную озабоченность вызывает неизбежное человеческое страдание, к которому приведет расторжение сделки. Он отметил, что "слишком многое поставлено на карту в голодном и страдающем мире".
17 июля пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России.
В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки".
"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию.
Россия угрожала, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисное обслуживание, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.
В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на подключение к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT дочерней компании "Россельхозбанка", утверждают источники агентства Reuters.
По данным Мининфраструктуры на 11 июля, с начала действия "зернового соглашения" (1 августа 2022 года) экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в 45 стран мира.
16 июля из порта Одессы утром вышло последнее судно, совершившее рейс в рамках Черноморской зерновой инициативы.
17 июля МИД РФ официально предупредил Турцию, Украину и ООН о сворачивании "зернового коридора" и отзыве гарантий безопасности судоходства с 18 июля.