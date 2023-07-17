"Слишком многое поставлено на карту". В ООН прокомментировали разрыв РФ "зерновой сделки"

Гутерриш не прекратит своих усилий по содействию беспрепятственному доступу на мировые рынки продовольственных товаров и удобрений как из Украины, так и из РФ, отметил представитель ООН Фото: EPA

По его словам, генеральный секретарь Антониу Гутерриш "не прекратит своих усилий по содействию беспрепятственному доступу на мировые рынки продовольственных товаров и удобрений как из Украины, так и из РФ в целях сохранения глобальной продовольственной безопасности".

Как указал представитель ООН, основную озабоченность вызывает неизбежное человеческое страдание, к которому приведет расторжение сделки. Он отметил, что "слишком многое поставлено на карту в голодном и страдающем мире".

17 июля пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки".