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В ЕС решительно осудили "циничный шаг" России прекратить "зерновую сделку"

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ЕС работает над обеспечением продовольственной безопасности для уязвимых стран во всем мире, отметила фон дер Ляйен
ЕС работает над обеспечением продовольственной безопасности для уязвимых стран во всем мире, отметила фон дер Ляйен
Фото: EPA

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на решение России о сворачивании "зернового коридора". Главу высшего органа исполнительной власти ЕС цитирует Telegram-канал Еврокомиссии.

"Решительно осуждаю циничный шаг РФ по прекращению Черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия ООН и Турции, – заявила фон дер Ляйен. – ЕС работает над обеспечением продовольственной безопасности для уязвимых стран во всем мире. "Пути солидарности" продолжат поставлять украинскую сельхозпродукцию на мировые рынки".

17 июля пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки".

Контекст:

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию. 

Россия угрожала, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисное обслуживание, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.

В итоге в мае договор продлили до 18 июля. За продление сделки выступают все стороны, кроме России.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на подключение к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT дочерней компании "Россельхозбанка", утверждают источники агентства Reuters.

По данным Мининфраструктуры на 11 июля, с начала действия "зернового соглашения" (1 августа 2022 года) экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в 45 стран мира.

16 июля из порта Одессы утром вышло последнее судно, совершившее рейс в рамках Черноморской зерновой инициативы.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что Украина не заключала с РФ прямых соглашений в рамках "зерновой инициативы", поэтому после ее выхода из "зерновой сделки" для Киева ничего не меняется. "Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать, – все готовы продолжать поставки зерна", – подчеркнул глава государства.

Теги: Россия, Украина, Еврокомиссия, экспорт, Урсула фон дер Ляйен, судоходство, соглашение, ЕС, зерно, зерновой коридор
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