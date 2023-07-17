В ЕС решительно осудили "циничный шаг" России прекратить "зерновую сделку"

ЕС работает над обеспечением продовольственной безопасности для уязвимых стран во всем мире, отметила фон дер Ляйен Фото: EPA

"Решительно осуждаю циничный шаг РФ по прекращению Черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия ООН и Турции, – заявила фон дер Ляйен. – ЕС работает над обеспечением продовольственной безопасности для уязвимых стран во всем мире. "Пути солидарности" продолжат поставлять украинскую сельхозпродукцию на мировые рынки".

17 июля пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки".