"Зерновую инициативу" нужно сберечь". Зеленский поговорил с генсеком ООН о поставках продовольствия в Черном море

"Тематика очевидна – это очередная российская попытка сделать оружием голод и дестабилизацию глобального продовольственного рынка. Государство-террорист поставило под угрозу жизнь 400 млн человек в разных странах, зависящих от украинского продовольственного экспорта. Наиболее критическая ситуация – в таких странах Африки и Азии, как Сомали, Эфиопия, Южный Судан, Йемен. Черноморскую зерновую инициативу нужно сохранить", – написал он по итогам беседы.

Зеленский добавил, что он и Гутерриш договорились работать "вместе и с ответственными государствами, чтобы восстановить продовольственную безопасность и поставки продовольствия путями в Черном море".