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"Зерновую инициативу" нужно сберечь". Зеленский поговорил с генсеком ООН о поставках продовольствия в Черном море

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Зеленский: Черноморскую зерновую инициативу нужно сохранить
Зеленский: Черноморскую зерновую инициативу нужно сохранить
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 17 июля провел разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом он сообщил в Telegram.

"Тематика очевидна – это очередная российская попытка сделать оружием голод и дестабилизацию глобального продовольственного рынка. Государство-террорист поставило под угрозу жизнь 400 млн человек в разных странах, зависящих от украинского продовольственного экспорта. Наиболее критическая ситуация – в таких странах Африки и Азии, как Сомали, Эфиопия, Южный Судан, Йемен. Черноморскую зерновую инициативу нужно сохранить", – написал он по итогам беседы. 

Зеленский добавил, что он и Гутерриш договорились работать "вместе и с ответственными государствами, чтобы восстановить продовольственную безопасность и поставки продовольствия путями в Черном море". 

Контекст:

Страна-агрессор Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Для пролонгации договора Россия требовала выполнить ряд ее условий, в том числе подключить "Россельхозбанк" к международной межбанковской системе SWIFT и возобновить экспорт российского аммиака через украинский отрезок трубопровода Тольятти – Одесса.

Утром 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно, совершившее рейс в рамках Черноморской зерновой инициативы. По данным Мининфраструктуры Украины, с начала действия соглашения было экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в 45 стран мира.

17 июля МИД РФ официально предупредил Турцию, Украину и ООН о сворачивании "зернового коридора" и отзыве гарантий безопасности судоходства с 18 июля. Гутерриш заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, который выступал за ее продление на два года, сказал, что обсудит с президентом РФ этот вопрос. По его мнению, Путин "хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжался". 

Зеленский 17 июля направил Эрдогану и Гутерришу письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без РФ

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, ООН, Черное море, экспорт, Владимир Зеленский, Антониу Гутерриш, судоходство, зерновой коридор
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