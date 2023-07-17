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"Россия игнорирует потребности всех людей во всем мире". Великобритания осудила выход РФ из "зернового соглашения"

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С начала действия "зернового соглашения" было экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев
С начала действия "зернового соглашения" было экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев
Фото: EPA

Великобритания "самым решительным образом" осуждает решение страны-агрессора России выйти из Черноморской зерновой инициативы. Об этом 17 июля заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Его цитирует пресс-служба британского правительства.

"С момента своего создания эта инициатива сыграла значительную роль в снижении и стабилизации мировых цен на продовольствие, поставив на мировые рынки более 32 млн т продуктов питания. Россия несколько месяцев препятствовала надлежащему осуществлению сделки. При этом Россия служит своим интересам и игнорирует потребности всех людей во всем мире, в том числе в беднейших странах, которые в результате платят более высокие цены за продукты питания", – сказал Клеверли.

Он призвал РФ вновь присоединиться к инициативе и позволить беспрепятственный экспорт зерна. Клеверли отметил, что экспорт зерна из РФ сейчас на более высоком уровне, чем до российского вторжения в Украину.

"Мы всегда четко заявляли, что целью наших санкций является российская военная машина, а не сектор продуктов питания и удобрений. Вопреки утверждениям России, ООН и другие партнеры предприняли значительные шаги для обеспечения доступа российских продуктов питания на мировые рынки. Лучший способ для России решить проблемы глобальной продовольственной безопасности – это вывести свои войска из Украины и положить конец войне", – сказал он.

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин использует пищу как оружие, добавил глава МИД Великобритании в Twitter. 


Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил 17 июля, что проводит консультации с партнерами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке"По поручению [президента] Владимира Зеленского я провожу срочные консультации с партнерами в ООН в Нью-Йорке о наших дальнейших шагах после выхода России из зерновой инициативы, – написал глава МИД. – Россия ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Мы делаем все возможное для сохранения черноморского "зернового коридора".

По данным Мининфраструктуры Украины, с начала действия "зернового соглашения" было экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в 45 стран мира.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Великобритания, экспорт, МИД Великобритании, зерно, Джеймс Клеверли, зерновой коридор
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