"Россия игнорирует потребности всех людей во всем мире". Великобритания осудила выход РФ из "зернового соглашения"

"С момента своего создания эта инициатива сыграла значительную роль в снижении и стабилизации мировых цен на продовольствие, поставив на мировые рынки более 32 млн т продуктов питания. Россия несколько месяцев препятствовала надлежащему осуществлению сделки. При этом Россия служит своим интересам и игнорирует потребности всех людей во всем мире, в том числе в беднейших странах, которые в результате платят более высокие цены за продукты питания", – сказал Клеверли.
Он призвал РФ вновь присоединиться к инициативе и позволить беспрепятственный экспорт зерна. Клеверли отметил, что экспорт зерна из РФ сейчас на более высоком уровне, чем до российского вторжения в Украину.
"Мы всегда четко заявляли, что целью наших санкций является российская военная машина, а не сектор продуктов питания и удобрений. Вопреки утверждениям России, ООН и другие партнеры предприняли значительные шаги для обеспечения доступа российских продуктов питания на мировые рынки. Лучший способ для России решить проблемы глобальной продовольственной безопасности – это вывести свои войска из Украины и положить конец войне", – сказал он.
Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин использует пищу как оружие, добавил глава МИД Великобритании в Twitter.
Putin is using food as a weapon.— James Cleverly * (@JamesCleverly) July 17, 2023
The UK strongly condemns Russia’s withdrawal from the Black Sea Grain Initiative.
This decision hurts the world’s poorest.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.
В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил 17 июля, что проводит консультации с партнерами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. "По поручению [президента] Владимира Зеленского я провожу срочные консультации с партнерами в ООН в Нью-Йорке о наших дальнейших шагах после выхода России из зерновой инициативы, – написал глава МИД. – Россия ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Мы делаем все возможное для сохранения черноморского "зернового коридора".
По данным Мининфраструктуры Украины, с начала действия "зернового соглашения" было экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в 45 стран мира.