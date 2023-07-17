"Россия игнорирует потребности всех людей во всем мире". Великобритания осудила выход РФ из "зернового соглашения"

С начала действия "зернового соглашения" было экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев Фото: EPA

"С момента своего создания эта инициатива сыграла значительную роль в снижении и стабилизации мировых цен на продовольствие, поставив на мировые рынки более 32 млн т продуктов питания. Россия несколько месяцев препятствовала надлежащему осуществлению сделки. При этом Россия служит своим интересам и игнорирует потребности всех людей во всем мире, в том числе в беднейших странах, которые в результате платят более высокие цены за продукты питания", – сказал Клеверли.

Он призвал РФ вновь присоединиться к инициативе и позволить беспрепятственный экспорт зерна. Клеверли отметил, что экспорт зерна из РФ сейчас на более высоком уровне, чем до российского вторжения в Украину.

"Мы всегда четко заявляли, что целью наших санкций является российская военная машина, а не сектор продуктов питания и удобрений. Вопреки утверждениям России, ООН и другие партнеры предприняли значительные шаги для обеспечения доступа российских продуктов питания на мировые рынки. Лучший способ для России решить проблемы глобальной продовольственной безопасности – это вывести свои войска из Украины и положить конец войне", – сказал он.

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин использует пищу как оружие, добавил глава МИД Великобритании в Twitter.

Putin is using food as a weapon.



The UK strongly condemns Russia’s withdrawal from the Black Sea Grain Initiative.



This decision hurts the world’s poorest. — James Cleverly * (@JamesCleverly) July 17, 2023



