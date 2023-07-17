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"Делаем все возможное для сохранения "зернового коридора". Кулеба проводит срочные консультации в штаб-квартире ООН

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Россия ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность, отметил Кулеба
Россия ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность, отметил Кулеба
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter 17 июля, что проводит консультации с партнерами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США) после выхода страны-оккупанта РФ из "зернового соглашения".

"По поручению [президента] Владимира Зеленского я провожу срочные консультации с партнерами в ООН в Нью-Йорке о наших дальнейших шагах после выхода России из зерновой инициативы, – написал глава МИД. – Россия ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Мы делаем все возможное для сохранения черноморского "зернового коридора".

17 июля пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

В тот же день Зеленский заявил в интервью, что Украина не заключала с РФ прямых соглашений в рамках "зерновой инициативы", поэтому после ее выхода из "зерновой сделки" для Киева ничего не меняется. "Все готовы продолжать поставки зерна", – подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что после демарша РФ дал распоряжение МИД Украины подготовить официальные сигналы для ООН и Турции. "Для того чтобы они мне ответили как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу", – пояснил президент.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Для пролонгации договора Россия требовала выполнить ряд ее условий, в том числе подключить "Россельхозбанк" к международной межбанковской системе SWIFT и возобновить экспорт российского аммиака через украинский отрезок трубопровода Тольятти – Одесса.

Гутерриш предложил Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на подключение к SWIFT дочерней компании "Россельхозбанка", утверждают источники агентства Reuters. Но в РФ эту идею назвали "заведомо неработоспособной"

Утром 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно, совершившее рейс в рамках Черноморской зерновой инициативы.

17 июля МИД РФ официально предупредил Турцию, Украину и ООН о сворачивании "зернового коридора" и отзыве гарантий безопасности судоходства с 18 июля.

По данным Мининфраструктуры Украины, с начала действия "зернового соглашения" было экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в 45 стран мира.

Теги: Россия, ООН, МИД Украины, Нью-Йорк, экспорт, Дмитрий Кулеба, судоходство, соглашение, зерно, зерновой коридор
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