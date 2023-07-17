"Делаем все возможное для сохранения "зернового коридора". Кулеба проводит срочные консультации в штаб-квартире ООН

"По поручению [президента] Владимира Зеленского я провожу срочные консультации с партнерами в ООН в Нью-Йорке о наших дальнейших шагах после выхода России из зерновой инициативы, – написал глава МИД. – Россия ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Мы делаем все возможное для сохранения черноморского "зернового коридора".

On @ZelenskyyUa's instruction, I am holding urgent consultations with partners at the UN in New York on our next steps following Russia’s withdrawal from the Grain Initiative. Russia puts global food security in jeopardy. We do our utmost to preserve the Black Sea grain corridor. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 17, 2023

17 июля пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

В тот же день Зеленский заявил в интервью, что Украина не заключала с РФ прямых соглашений в рамках "зерновой инициативы", поэтому после ее выхода из "зерновой сделки" для Киева ничего не меняется. "Все готовы продолжать поставки зерна", – подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что после демарша РФ дал распоряжение МИД Украины подготовить официальные сигналы для ООН и Турции. "Для того чтобы они мне ответили как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу", – пояснил президент.