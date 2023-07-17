Кулеба о приостановке "зерновой сделки": Хватит голодных игр

Комментируя заявление России об остановке соглашения, которое обеспечивало безопасный экспорт продовольствия через Черное море, он сказал, что страна-агрессор "медленно убивала "зерновое соглашение" от одного продолжения к другому.
"Вы должны знать одну цифру. В прошлом году, когда была внедрена Черноморская зерновая инициатива, цены на зерно в мире упали на 20%. Поэтому остановка соглашения означает, что цены на зерно по всему миру вырастут", – сказал он.
Глава украинского МИД отметил, что нарушение поставок сильнее всего отразится на наиболее уязвимых регионах Азии и Африки.
"Таким образом, Россия использует голод как инструмент для шантажа мира, преследуя свои коммерческие интересы. Хватит играть в голодные игры", – подытожил он.
17 июля пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России.
В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.
В ООН заявляли, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш "не прекратит своих усилий по содействию беспрепятственному доступу на мировые рынки продовольственных товаров и удобрений как из Украины, так и из РФ в целях сохранения глобальной продовольственной безопасности".
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию.
Россия угрожала, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисное обслуживание, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.
В итоге в мае договор продлили до 18 июля. За продление сделки выступают все стороны, кроме России.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на подключение к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT дочерней компании "Россельхозбанка", утверждают источники агентства Reuters.
По данным Мининфраструктуры на 11 июля, с начала действия "зернового соглашения" (1 августа 2022 года) экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в 45 стран мира.
Утром 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно, совершившее рейс в рамках Черноморской зерновой инициативы.
17 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что Украина не заключала с РФ прямых соглашений в рамках "зерновой инициативы", поэтому после ее выхода из "зерновой сделки" для Киева ничего не меняется. "Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать, – все готовы продолжать поставки зерна", – подчеркнул глава государства.