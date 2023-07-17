Кулеба о приостановке "зерновой сделки": Хватит голодных игр

Комментируя заявление России об остановке соглашения, которое обеспечивало безопасный экспорт продовольствия через Черное море, он сказал, что страна-агрессор "медленно убивала "зерновое соглашение" от одного продолжения к другому.

"Вы должны знать одну цифру. В прошлом году, когда была внедрена Черноморская зерновая инициатива, цены на зерно в мире упали на 20%. Поэтому остановка соглашения означает, что цены на зерно по всему миру вырастут", – сказал он.

Глава украинского МИД отметил, что нарушение поставок сильнее всего отразится на наиболее уязвимых регионах Азии и Африки.

"Таким образом, Россия использует голод как инструмент для шантажа мира, преследуя свои коммерческие интересы. Хватит играть в голодные игры", – подытожил он.

17 июля пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

В ООН заявляли, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш "не прекратит своих усилий по содействию беспрепятственному доступу на мировые рынки продовольственных товаров и удобрений как из Украины, так и из РФ в целях сохранения глобальной продовольственной безопасности".