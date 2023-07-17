Генсек ООН сообщил, что направил письмо Путину с новым предложением для продления "зерновой сделки"

Гутерриш высказал сожаление в связи с решением Москвы выйти из "зерновой сделки".

По его словам, данная инициатива "стала спасательным кругом для глобальной продовольственной безопасности и маяком надежды в неспокойном мире".

Черноморское зерновое соглашение помогло снизить цены на продовольствие в мире более чем на 23% с начала полномасштабной войны РФ, подчеркнул Гутерриш.

Он отметил, что знает о наличии определенных препятствий для продажи российских продуктов питания и удобрений.

"И именно поэтому я направил письмо президенту Путину с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской инициативы", – рассказал Гутерриш.

12 июля генсек ООН отправил Путину письмо с предложениями по продолжению "зерновой инициативы". Спикер Гутерриша сообщил, что цель предложений состоит в устранении препятствия, мешающего проведению финансовых операций через "Россельхозбанк", и одновременном обеспечении продолжения поставок украинского зерна через Черное море.

17 июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России.

В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

В ООН заявляли, что Гутерриш "не прекратит своих усилий по содействию беспрепятственному доступу на мировые рынки продовольственных товаров и удобрений как из Украины, так и из РФ в целях сохранения глобальной продовольственной безопасности".