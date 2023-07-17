"Если без России, то без России". Зеленский предложил Гутерришу и Эрдогану продолжить работу "зерновой инициативы" в трехстороннем формате

"Черноморская зерновая инициатива может и должна работать и дальше – если без России, то без России. Соглашение по экспорту зерна – это соглашение с Турцией и ООН – остается в силе. Единственное, что сейчас нужно, это ее аккуратное исполнение и решительное давление мира на государство-террорист. Я направил официальные письма президенту Турции Эрдогану и генсеку ООН Гутерришу с предложением продолжить работу черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – как это надежнее всего. Украина, ООН и Турция могут совместно обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов. Это нужно всем в мире. И каждый, кто поддержит, станет спасителем жизни на огромном пространстве от Марокко до Китая, от Индонезии до Ливана", – сказал он.
По словам Зеленского, он сейчас готовится к разговору с Гутерришем.
"Позиция Украины всегда была и будет максимально четкой: никто не имеет права разрушать продовольственную безопасность любого народа. Если какая-то кучка людей где-то там в Кремле считает, что будто они имеют право решать, будет ли еда на столах в разных государствах – в Египте, Судане, Йемене, Бангладеш, Китае, Индии, Турции, Индонезии – то мир имеет возможность показать, что шантаж не позволен никому", – добавил он.
Зеленский подчеркнул, что начав полномасштабную войну, РФ разрушила свободное судоходство в Черном и Азовском морях, она наносила удары по украинским портам, зерновым терминалам и даже по элеваторам.
"Единственно возможное последствие этому – дестабилизация продовольственных рынков, общественный хаос в странах, которые критически зависят от импорта продовольствия. Украинское продовольствие – базовая безопасность для 400 млн человек", – продолжил он.
Президент Украины назвал запуск в прошлом году черноморской инициативы правильной реакцией мира на российскую угрозу продовольственной безопасности.
"Ее результаты красноречивы: почти 33 млн тонн агропродукции были экспортированы в 45 государств мира. 60% объемов ушли в страны Африки и Азии, – добавил он. – Кроме экспортной, мы запустили гуманитарную инициативу "Зерно из Украины". К ней присоединились 34 страны донора. Благодарен каждому донору, который помог спасти от голода людей прежде всего в странах Африки".
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Для пролонгации договора Россия требовала выполнить ряд ее условий, в том числе подключить "Россельхозбанк" к международной межбанковской системе SWIFT и возобновить экспорт российского аммиака через украинский отрезок трубопровода Тольятти – Одесса.
Утром 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно, совершившее рейс в рамках Черноморской зерновой инициативы.
17 июля МИД РФ официально предупредил Турцию, Украину и ООН о сворачивании "зернового коридора" и отзыве гарантий безопасности судоходства с 18 июля. Гутерриш заявил, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.
Эрдоган, который выступал за ее продление на два года, сказал, что обсудит с президентом РФ этот вопрос. По его мнению, Путин "хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжался".