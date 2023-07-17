"Если без России, то без России". Зеленский предложил Гутерришу и Эрдогану продолжить работу "зерновой инициативы" в трехстороннем формате

Эрдоган: Черноморская зерновая инициатива может и должна работать и дальше – если без России, то без России Фото: ЕРА

"Черноморская зерновая инициатива может и должна работать и дальше – если без России, то без России. Соглашение по экспорту зерна – это соглашение с Турцией и ООН – остается в силе. Единственное, что сейчас нужно, это ее аккуратное исполнение и решительное давление мира на государство-террорист. Я направил официальные письма президенту Турции Эрдогану и генсеку ООН Гутерришу с предложением продолжить работу черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – как это надежнее всего. Украина, ООН и Турция могут совместно обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов. Это нужно всем в мире. И каждый, кто поддержит, станет спасителем жизни на огромном пространстве от Марокко до Китая, от Индонезии до Ливана", – сказал он.

По словам Зеленского, он сейчас готовится к разговору с Гутерришем.

"Позиция Украины всегда была и будет максимально четкой: никто не имеет права разрушать продовольственную безопасность любого народа. Если какая-то кучка людей где-то там в Кремле считает, что будто они имеют право решать, будет ли еда на столах в разных государствах – в Египте, Судане, Йемене, Бангладеш, Китае, Индии, Турции, Индонезии – то мир имеет возможность показать, что шантаж не позволен никому", – добавил он.

Зеленский подчеркнул, что начав полномасштабную войну, РФ разрушила свободное судоходство в Черном и Азовском морях, она наносила удары по украинским портам, зерновым терминалам и даже по элеваторам.

"Единственно возможное последствие этому – дестабилизация продовольственных рынков, общественный хаос в странах, которые критически зависят от импорта продовольствия. Украинское продовольствие – базовая безопасность для 400 млн человек", – продолжил он.

Президент Украины назвал запуск в прошлом году черноморской инициативы правильной реакцией мира на российскую угрозу продовольственной безопасности.

"Ее результаты красноречивы: почти 33 млн тонн агропродукции были экспортированы в 45 государств мира. 60% объемов ушли в страны Африки и Азии, – добавил он. – Кроме экспортной, мы запустили гуманитарную инициативу "Зерно из Украины". К ней присоединились 34 страны донора. Благодарен каждому донору, который помог спасти от голода людей прежде всего в странах Африки".