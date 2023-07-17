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"Если без России, то без России". Зеленский предложил Гутерришу и Эрдогану продолжить работу "зерновой инициативы" в трехстороннем формате

Эрдоган: Черноморская зерновая инициатива может и должна работать и дальше если без России, то без России
Эрдоган: Черноморская зерновая инициатива может и должна работать и дальше – если без России, то без России
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, обнародованном 17 июля, сообщил, что направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

"Черноморская зерновая инициатива может и должна работать и дальше – если без России, то без России. Соглашение по экспорту зерна – это соглашение с Турцией и ООН – остается в силе. Единственное, что сейчас нужно, это ее аккуратное исполнение и решительное давление мира на государство-террорист. Я направил официальные письма президенту Турции Эрдогану и генсеку ООН Гутерришу с предложением продолжить работу черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – как это надежнее всего. Украина, ООН и Турция могут совместно обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов. Это нужно всем в мире. И каждый, кто поддержит, станет спасителем жизни на огромном пространстве от Марокко до Китая, от Индонезии до Ливана", – сказал он. 

По словам Зеленского, он сейчас готовится к разговору с Гутерришем. 

"Позиция Украины всегда была и будет максимально четкой: никто не имеет права разрушать продовольственную безопасность любого народа. Если какая-то кучка людей где-то там в Кремле считает, что будто они имеют право решать, будет ли еда на столах в разных государствах – в Египте, Судане, Йемене, Бангладеш, Китае, Индии, Турции, Индонезии – то мир имеет возможность показать, что шантаж не позволен никому", – добавил он.

Зеленский подчеркнул, что начав полномасштабную войну, РФ разрушила свободное судоходство в Черном и Азовском морях, она наносила удары по украинским портам, зерновым терминалам и даже по элеваторам. 

"Единственно возможное последствие этому – дестабилизация продовольственных рынков, общественный хаос в странах, которые критически зависят от импорта продовольствия. Украинское продовольствие – базовая безопасность для 400 млн человек", – продолжил он. 

Президент Украины назвал запуск в прошлом году черноморской инициативы правильной реакцией мира на российскую угрозу продовольственной безопасности. 

"Ее результаты красноречивы: почти 33 млн тонн агропродукции были экспортированы в 45 государств мира. 60% объемов ушли в страны Африки и Азии, – добавил он. – Кроме экспортной, мы запустили гуманитарную инициативу "Зерно из Украины". К ней присоединились 34 страны донора. Благодарен каждому донору, который помог спасти от голода людей прежде всего в странах Африки". 

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Для пролонгации договора Россия требовала выполнить ряд ее условий, в том числе подключить "Россельхозбанк" к международной межбанковской системе SWIFT и возобновить экспорт российского аммиака через украинский отрезок трубопровода Тольятти – Одесса.

Утром 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно, совершившее рейс в рамках Черноморской зерновой инициативы

17 июля МИД РФ официально предупредил Турцию, Украину и ООН о сворачивании "зернового коридора" и отзыве гарантий безопасности судоходства с 18 июля. Гутерриш заявил, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Эрдоган, который выступал за ее продление на два года, сказал, что обсудит с президентом РФ этот вопрос. По его мнению, Путин "хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжался". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Реджеп Эрдоган, Индонезия, Владимир Зеленский, Антониу Гутерриш, судоходство, зерно, зерновой коридор
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