Блинкен заявил, что США и партнеры подумают, как можно экспортировать украинское зерно другим способом

Он призвал к скорейшему восстановлению договора.

Отказавшись продлить договор, Россия "превращает продовольствие в оружие", добавил Блинкен. Он подчеркнул, что надеется, что каждая сторона "очень внимательно следит" за Россией и этой ситуацией.

"Результатом сегодняшних действий России по превращению продовольствия в оружие будет затруднение доступа к еде в местах, которые отчаянно в ней нуждаются, и рост цен", – сказал он.

По словам Блинкена, теперь США и партнеры будут рассматривать другие варианты, как экспортировать украинское зерно.

"При отсутствии этого мы рассмотрим, что еще можно сделать, чтобы найти другие пути попадания украинских продуктов питания на мировой рынок, включая вывоз по железной дороге и автомобильным транспортом. Но с точки зрения объемов очень трудно заменить то, что сейчас теряется", – сказал представитель Госдепа.