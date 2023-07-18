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Блинкен заявил, что США и партнеры подумают, как можно экспортировать украинское зерно другим способом

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Россия "превращает продовольствие в оружие", заявил Блинкен
Россия "превращает продовольствие в оружие", заявил Блинкен
Фото: EPA

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал решение страны-агрессора России выйти из "зернового соглашения" "бессовестным". Об этом он заявил 17 июля во время брифинга, который транслировали на YouTube-канале Госдепа.

Он призвал к скорейшему восстановлению договора.

Отказавшись продлить договор, Россия "превращает продовольствие в оружие", добавил Блинкен. Он подчеркнул, что надеется, что каждая сторона "очень внимательно следит" за Россией и этой ситуацией. 

"Результатом сегодняшних действий России по превращению продовольствия в оружие будет затруднение доступа к еде в местах, которые отчаянно в ней нуждаются, и рост цен", – сказал он.

По словам Блинкена, теперь США и партнеры будут рассматривать другие варианты, как экспортировать украинское зерно.

"При отсутствии этого мы рассмотрим, что еще можно сделать, чтобы найти другие пути попадания украинских продуктов питания на мировой рынок, включая вывоз по железной дороге и автомобильным транспортом. Но с точки зрения объемов очень трудно заменить то, что сейчас теряется", – сказал представитель Госдепа.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

По данным Мининфраструктуры Украины, с начала действия "зернового соглашения" было экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в 45 стран мира.

Теги: Россия, США, Украина, экспорт, Энтони Блинкен, государственный секретарь, зерно, зерновой коридор
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