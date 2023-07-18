Ночью ПВО сбила шесть ракет "Калибр", 31 Shahed и разведывательный беспилотник – Воздушные силы

"В ночь на 18 июля противник атаковал с южного направления шестью крылатыми ракетами "Калибр" и 36 ударными дронами типа Shahed", – отметили в пресс-центре.

"Калибры" оккупанты запускали с фрегата "Адмирал Эссен", а дроны – из района полигона Чауда (оккупированный Крым).

"Силами и средствами Воздушных сил уничтожены шесть "Калибров", 31 вражеский ударный дрон Shahed-136/131 и один разведывательный БПЛА. Крылатые ракеты "Калибр" и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены на юге – в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БПЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях", – говорится в сообщении.

Также за сутки 17 июля ПВО уничтожила три дрона Shahed, один "Ланцет" и девять разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.