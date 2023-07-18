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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью ПВО сбила шесть ракет "Калибр", 31 Shahed и разведывательный беспилотник – Воздушные силы

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ПВО сбила все запущенные оккупантами ракеты
ПВО сбила все запущенные оккупантами ракеты
Фото: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine / Telegram

Украинские военные ночью сбили шесть крылатых ракет "Калибр" и 31 дрон-камикадзе иранского производства Shahed-136/131, которые запустили российские оккупанты. Об этом сообщил пресс-центр командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram 18 июля.

"В ночь на 18 июля противник атаковал с южного направления шестью крылатыми ракетами "Калибр" и 36 ударными дронами типа Shahed", – отметили в пресс-центре.

"Калибры" оккупанты запускали с фрегата "Адмирал Эссен", а дроны – из района полигона Чауда (оккупированный Крым).

"Силами и средствами Воздушных сил уничтожены шесть "Калибров", 31 вражеский ударный дрон Shahed-136/131 и один разведывательный БПЛА. Крылатые ракеты "Калибр" и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены на юге – в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БПЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях", – говорится в сообщении.

Также за сутки 17 июля ПВО уничтожила три дрона Shahed, один "Ланцет" и девять разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".

Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов произошла в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: обстрелы, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, дрон-камикадзе
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