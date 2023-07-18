Ночью ПВО сбила шесть ракет "Калибр", 31 Shahed и разведывательный беспилотник – Воздушные силы

"В ночь на 18 июля противник атаковал с южного направления шестью крылатыми ракетами "Калибр" и 36 ударными дронами типа Shahed", – отметили в пресс-центре.
"Калибры" оккупанты запускали с фрегата "Адмирал Эссен", а дроны – из района полигона Чауда (оккупированный Крым).
"Силами и средствами Воздушных сил уничтожены шесть "Калибров", 31 вражеский ударный дрон Shahed-136/131 и один разведывательный БПЛА. Крылатые ракеты "Калибр" и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены на юге – в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БПЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях", – говорится в сообщении.
Также за сутки 17 июля ПВО уничтожила три дрона Shahed, один "Ланцет" и девять разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.
За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.
Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".
Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов произошла в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.