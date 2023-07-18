"Украина решает, как вести войну и защищать свою территорию". В США отреагировали на удар по Крымскому мосту

Блинкен отметил, что США следят за ситуацией с мостом Фото: ЕРА

"Что касается Керченского моста: это ситуация, за которой мы следим. Я могу сказать общее утверждение: конечно, Украина решает, как вести эту войну, защищать свою территорию, своих людей, свою свободу", – сказал он.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в тот же вечер отметил, что США не берут на себя ответственность определять законность или незаконность целей украинских ударов.

"Они борются за свою страну. Крым – это Украина. Мы не говорим им, по чему законно или незаконно наносить удары, они сами определяют свои цели", – подчеркнул Кирби, трансляцию вели на YouTube-канале Белого дома.