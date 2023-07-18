"Украина решает, как вести войну и защищать свою территорию". В США отреагировали на удар по Крымскому мосту

"Что касается Керченского моста: это ситуация, за которой мы следим. Я могу сказать общее утверждение: конечно, Украина решает, как вести эту войну, защищать свою территорию, своих людей, свою свободу", – сказал он.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в тот же вечер отметил, что США не берут на себя ответственность определять законность или незаконность целей украинских ударов.
"Они борются за свою страну. Крым – это Украина. Мы не говорим им, по чему законно или незаконно наносить удары, они сами определяют свои цели", – подчеркнул Кирби, трансляцию вели на YouTube-канале Белого дома.
В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что повреждение Крымского моста может быть российской провокацией, поскольку 17 июля заканчивается действие "зерновой сделки". В этот день РФ заявила о выходе из сделки.
Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.
В СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин признал, что один пролет Крымского моста не подлежит восстановлению.