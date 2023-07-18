ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Украина решает, как вести войну и защищать свою территорию". В США отреагировали на удар по Крымскому мосту

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Блинкен отметил, что США следят за ситуацией с мостом
Блинкен отметил, что США следят за ситуацией с мостом
Фото: ЕРА

Украина сама решает, как ей защищать свою территорию и вести войну со страной-агрессором Россией. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 17 июля, отвечая на вопрос об ударе по мосту через Керченский пролив. Брифинг транслировали на YouTube-канале Госдепа.

"Что касается Керченского моста: это ситуация, за которой мы следим. Я могу сказать общее утверждение: конечно, Украина решает, как вести эту войну, защищать свою территорию, своих людей, свою свободу", – сказал он. 

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в тот же вечер отметил, что США не берут на себя ответственность определять законность или незаконность целей украинских ударов.

"Они борются за свою страну. Крым – это Украина. Мы не говорим им, по чему законно или незаконно наносить удары, они сами определяют свои цели", – подчеркнул Кирби, трансляцию вели на YouTube-канале Белого дома.

Контекст:

В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что повреждение Крымского моста может быть российской провокацией, поскольку 17 июля заканчивается действие "зерновой сделки". В этот день РФ заявила о выходе из сделки. 

Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины

В СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин признал, что один пролет Крымского моста не подлежит восстановлению.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Госдепартамент США, Керченский пролив, Белый дом, мост, Энтони Блинкен, война России против Украины, Джон Кирби, Крымский мост
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
21-летняя дочь Сумской окончила университет имени Карпенко-Карого. Актриса рассказала о ее будущей карьере
21-летняя дочь Сумской окончила университет имени Карпенко-Карого. Актриса рассказала о ее будущей карьере
Галина ГРИШИНА
  "Он более мягкий, не имеет резкого и острого вкуса". Дачница из Тернополя рассказала, как четвертый год выращивает гибридный чеснок рокамболь
  "Он более мягкий, не имеет резкого и острого вкуса". Дачница из Тернополя рассказала, как четвертый год выращивает гибридный чеснок рокамболь
Галина ГРИШИНА
Тринчер показала, как уговаривает мужа съесть кашу. Певица опубликовала забавное видео
Тринчер показала, как уговаривает мужа съесть кашу. Певица опубликовала забавное видео
Саливанчук показала, как выглядит ее отец
Саливанчук показала, как выглядит ее отец
Галина ГРИШИНА
Остапчук с новой девушкой приступил к ремонту в доме, который покупал с бывшей женой. Экс-супруга пригрозила ему судом: Кто-то хочет все себе
Остапчук с новой девушкой приступил к ремонту в доме, который покупал с бывшей женой. Экс-супруга пригрозила ему судом: Кто-то хочет все себе
Галина ГРИШИНА
"Если я знаю, что такое любовь, то это благодаря тебе". Свитолина и Монфис поздраивли друг друга со второй годовщиной брака
"Если я знаю, что такое любовь, то это благодаря тебе". Свитолина и Монфис поздраивли друг друга со второй годовщиной брака
Галина ГРИШИНА
Льняная детокс-каша. Пошаговый рецепт
Льняная детокс-каша. Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Мендель рассказала, какой была ее зарплата во время работы пресс-секретарем Зеленского
Мендель рассказала, какой была ее зарплата во время работы пресс-секретарем Зеленского
Галина ГРИШИНА
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни
"Вода в бассейне". Летний маникюр с необычным эффектом
"Вода в бассейне". Летний маникюр с необычным эффектом
Если на яблоках появились такие пятна, можно потерять весь урожай. Эксперты рассказали, как защитить яблони во время созревания плодов
Если на яблоках появились такие пятна, можно потерять весь урожай. Эксперты рассказали, как защитить яблони во время созревания плодов
Галина ГРИШИНА
Жена Чарльза III отмечает 76-летие. Это ее первый день рождения в статусе королевы. Новые фото
Жена Чарльза III отмечает 76-летие. Это ее первый день рождения в статусе королевы. Новые фото
Галина ГРИШИНА
Дорофеева отреагировала на комментарий подписчицы, раскритиковавшей ее за публичную демонстрацию нижнего белья
Дорофеева отреагировала на комментарий подписчицы, раскритиковавшей ее за публичную демонстрацию нижнего белья
"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски
"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски
"Дедушка уважаемый человек в стране". 16-летняя внучка секретаря СНБО Данилова рассказала, кто оплачивает ее карьеру певицы
"Дедушка – уважаемый человек в стране". 16-летняя внучка секретаря СНБО Данилова рассказала, кто оплачивает ее карьеру певицы
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны (431223)
2
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с женой президента Южной Кореи выбрала костюм от украинского производителя. Фото (210284)
3
Александре Зеленской – 19 лет. Близкая подруга дочери президента Украины рассказала о ее характере и отношениях в их семье. Фото (156708)
4
"Она тот, кто безумно ждет и желает". Подоляк рассказал о своей жене и показал их новое совместное фото (73203)
5
"На прошлой неделе был грех". Кулеба рассказал, почему никогда не завтракает, за сколько минут съедает свой обед и как грешит по ночам (48706)
6
Режиссер харьковского театра уехала жить и работать в РФ. Глава Харьковской ОВА аннулировал грамоту, которой наградил ее в марте (23305)
7
"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски (16634)
8
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле (16319)
 
 
 
 