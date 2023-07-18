"Альтернативный" маршрут из Крыма в Россию регулярно обстреливается ВСУ – СМИ

Согласно анализу издания, ударам ВСУ чаще всего подвергались "временная столица" оккупированной части Запорожской области Мелитополь (шесть раз), расположенный на берегу Азовского моря порт Бердянск (не менее семи раз), а также Мариуполь Донецкой области (три раза). Также обстрелам подвергались находящиеся либо прямо на маршруте, либо в непосредственной близости от него Геническ, Рыково, Новоалексеевка, Якимовка и Урзуф.

После случившегося 17 июля взрыва на Керченском мосту дорога через эти населенные пункты в ближайшее время станет единственным автомобильным маршрутом, связывающим РФ и Крым, отмечает "Верстка".

Расстояние наземными дорогами между Ростовом-на-Дону, последним российским областным центром перед оккупированными территориями, и курортом на южном берегу Крыма Ялтой составляет около 700 км. Сейчас российский сервис "Яндекс.Карты" не прокладывает ни одного маршрута между этими двумя городами. На нем нет дороги на участке возле взорванного ракетным ударом ВСУ Чонгарского моста.

Издание отмечает, что сложности для тех, кто хочет проехать этим маршрутом, не ограничиваются опасностью обстрела. Преодолевшие его россияне в Telegram-чатах рассказывают, что сразу после КПП на границе Ростовской области и оккупированной территории Донецкой области полностью пропадает мобильный интернет. Ехать приходится через разрушенный Мариуполь, о котором россияне пишут, что это "картинка не для детей". Также их ждут завышенные цены на бензин, блокпосты на разбитых дорогах и много военных с техникой, говорится в публикации.