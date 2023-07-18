"Альтернативный" маршрут из Крыма в Россию регулярно обстреливается ВСУ – СМИ

Согласно анализу издания, ударам ВСУ чаще всего подвергались "временная столица" оккупированной части Запорожской области Мелитополь (шесть раз), расположенный на берегу Азовского моря порт Бердянск (не менее семи раз), а также Мариуполь Донецкой области (три раза). Также обстрелам подвергались находящиеся либо прямо на маршруте, либо в непосредственной близости от него Геническ, Рыково, Новоалексеевка, Якимовка и Урзуф.
После случившегося 17 июля взрыва на Керченском мосту дорога через эти населенные пункты в ближайшее время станет единственным автомобильным маршрутом, связывающим РФ и Крым, отмечает "Верстка".
Расстояние наземными дорогами между Ростовом-на-Дону, последним российским областным центром перед оккупированными территориями, и курортом на южном берегу Крыма Ялтой составляет около 700 км. Сейчас российский сервис "Яндекс.Карты" не прокладывает ни одного маршрута между этими двумя городами. На нем нет дороги на участке возле взорванного ракетным ударом ВСУ Чонгарского моста.
Издание отмечает, что сложности для тех, кто хочет проехать этим маршрутом, не ограничиваются опасностью обстрела. Преодолевшие его россияне в Telegram-чатах рассказывают, что сразу после КПП на границе Ростовской области и оккупированной территории Донецкой области полностью пропадает мобильный интернет. Ехать приходится через разрушенный Мариуполь, о котором россияне пишут, что это "картинка не для детей". Также их ждут завышенные цены на бензин, блокпосты на разбитых дорогах и много военных с техникой, говорится в публикации.
В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что повреждение Крымского моста может быть российской провокацией, поскольку 17 июля заканчивается действие "зерновой сделки", которую еще не продлили.
Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.
В СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин признал, что один пролет Крымского моста не подлежит восстановлению.