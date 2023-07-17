"Любые незаконные конструкции недолговечны". В Офисе президента прокомментировали взрывы на Крымском мосту

"Любые незаконные конструкции, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны. Независимо от причин разрушения", – написал Подоляк.

Контекст:

В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что повреждение Крымского моста может быть российской провокацией, поскольку 17 июля заканчивается действие "зерновой сделки", которую еще не продлили.

Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

В СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки поле победы над страной-агрессором РФ.