Вице-премьер РФ признал, что один пролет Крымского моста не подлежит восстановлению

"Одна часть пролета, которая в сторону Керчи, она разрушена полностью. Ее придется демонтировать. Я сам лично осмотрел вместе с проектировщиками, строителями – вижу, что она не подлежит восстановлению", – сказал Хуснуллин.
Кроме того, по его словам, есть "незначительные" повреждения железнодорожной части моста, но эта ветка моста работает.
Опоры моста не повреждены, утверждает Хуснуллин.
Оккупационные власти намерены частично возобновить движение по автомобильной части до конца дня 17 июля, а двустороннее – по одной ветке – до 15 сентября.
В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что повреждение Крымского моста может быть российской провокацией, поскольку 17 июля заканчивается действие "зерновой сделки", которую еще не продлили.
Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.
В СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.