Вице-премьер РФ признал, что один пролет Крымского моста не подлежит восстановлению

Двустороннее движение по автомобильной части Крымского моста по одной его стороне оккупанты планируют открыть не раньше сентября Фото: ЕРА

"Одна часть пролета, которая в сторону Керчи, она разрушена полностью. Ее придется демонтировать. Я сам лично осмотрел вместе с проектировщиками, строителями – вижу, что она не подлежит восстановлению", – сказал Хуснуллин.

Кроме того, по его словам, есть "незначительные" повреждения железнодорожной части моста, но эта ветка моста работает.

Опоры моста не повреждены, утверждает Хуснуллин.

Оккупационные власти намерены частично возобновить движение по автомобильной части до конца дня 17 июля, а двустороннее – по одной ветке – до 15 сентября.