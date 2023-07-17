Кулеба: один разрушенный российский мост означает меньше сломанных украинских жизней

По словам Кулебы, соединяющий оккупированный Крым и Россию путепровод является основным путем военных поставок для армии оккупантов. И его разрушение сбережет жизни множества украинцев.

"У меня нет официальных данных, но правда в том, что один сломанный российский мост означает меньше сломанных жизней украинцев. Потому что по этому мосту российская армия в оккупированном Крыму и на оккупированных территориях юга Украины пополняется дополнительными ресурсами", – сказал Кулеба.

Контекст:

В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что повреждение Крымского моста может быть российской провокацией, поскольку 17 июля заканчивается действие "зерновой сделки", которую еще не продлили.

Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

В СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.