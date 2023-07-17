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РосСМИ: После взрывов на Крымском мосту в оккупированной части Херсонской области образовалась пробка длиной более 5 км. Видео

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Затор возник на пути автомобилистов, выезжающих из аннексированного Крыма в сторону оккупированного Мелитополя, отметили росСМИ
Затор возник на пути автомобилистов, выезжающих из аннексированного Крыма в сторону оккупированного Мелитополя, отметили росСМИ
Скриншот: РИА Новости / Telegram

Во временно оккупированной страной-агрессором РФ части Херсонской области образовалась пробка длиной более 5 км после ночного удара по Крымскому мосту 17 июля. Об этом сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости" в Telegram.

Отмечается, что затор возник на пути автомобилистов, выезжающих из аннексированного Крыма в сторону оккупированного Мелитополя Запорожской области.

"РИА Новости" проинформировало в Telegram, что после взрывов на Крымском мосту автомобилистам предложили два варианта выехать с полуострова – через временно оккупированные территории на юге Украины или же на пароме через Керченский пролив.

Контекст:

В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что повреждение Крымского моста может быть российской провокацией, поскольку 17 июля заканчивается действие "зерновой сделки", которую еще не продлили.

Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

В СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.

Теги: Россия, Украина, автомобили, Херсонская область, Мелитополь, Керченский пролив, пробки, взрывы, Крымский мост
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