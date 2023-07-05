В Генштабе ВСУ подтвердили, что по Чонгарскому мосту ударили ракетами Storm Shadow

По словам Громова, ракеты Storm Shadow класса "воздух – земля" заслуживают отдельного внимания среди поставленных западных вооружений. Они помогают уничтожать критически важные объекты россиян на расстоянии до 250 км.

"Свидетельством эффективности крылатых ракет данного класса является повреждение мостов через Сиваш вблизи Чонгара, что значительно усложнило снабжение противника боеприпасами и другими материально-техническими средствами", – отметил он.

Благодаря Storm Shadow удается постоянно бить по пунктам управления и местам хранения вооружений, боеприпасов и техники российских оккупантов, рассказал Громов.

Контекст:

Ранним утром 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту, через который Россия перебрасывала военную технику из оккупированного Крыма. Об ударе по автомобильному мосту через Сиваш и закрытии движения по нему сообщили местные Telegram-каналы.

Позднее атаку подтвердил "глава" Крыма Сергей Аксенов. Коллаборант Владимир Сальдо, глава оккупационной администрации Херсонской области, заявил в Telegram, что за операцией стоят ВСУ, использовавшие британские крылатые ракеты Storm Shadow.

Известно, что мост пробит насквозь в двух местах. Российские СМИ писали, что удары были нанесены как по основному (рабочему), так и по дублирующему мосту, который сейчас не используется.

Снимки спутника Planet Labs, которые 23 июня опубликовал проект "Радіо Свобода" "Схемы", свидетельствуют, что российские оккупанты возвели понтонную переправу возле мостов, поврежденных в результате ракетного удара. Сальдо 24 июня заявил, что мост между полуостровом Чонгар и Крымом, возможно, получил более существенные повреждения, чем считалось сразу после удара.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя удар по мосту, заявил, что "продолжение следует".