За месяц Россия способна производить около 100 ракет – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, за месяц российский ВПК способен производить более 10 ракет для комплекса "Искандер", до 30 ракет морского базирования "Калибр" и до 60 единиц крылатых ракет воздушного базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал".

"К сожалению, РФ удается сохранять темпы их производства, а по отдельным образцам вооружения – повысить, что связано с переходом российских предприятий на круглосуточный режим работы и с использованием элементной базы, закупаемой в обход наложенных санкций", – отметил Громов.

В марте в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили "РБК-Украина", что у российских оккупантов осталось примерно 15% ракет, которые были у нее на вооружении до начала полномасштабной войны. "В результате Россия не способна выпускать за одну атаку 90–110 высокоточных крылатых ракет, как это было раньше", – сказал тогда заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

Но в мае он признал, что хотя Россия исчерпала значительный запас ракетного вооружения, она смогла наладить производство в условиях международных санкций.

"Им удается завозить комплектующие для производства ракетного вооружения, несмотря на международные санкции", – сказал Скибицкий.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в начале полномасштабного вторжения у России было 2257 ракет стратегического назначения. По подсчетам "Forbes Украина" на начало июня, за время войны оккупанты произвели еще 851, 2670 использовали, таким образом, у России месяц назад ориентировочно оставалось 438 ракет. Речь идет о ракетах "Искандер", "Калибр", "Кинжал", Х-101, Х-55/Х-555, Х-22/Х-32.

При этом у России большие запасы ракет тактического назначения, например, к зенитным ракетным комплексам С-300. Они предназначены для противовоздушной обороны, но в Украине Россия их выпускает по наземным целям. До полномасштабной войны у России, по информации Резникова, было 8000 ракет к С-300, по состоянию на январь 2023 года оставалось 6672.