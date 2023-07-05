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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За месяц Россия способна производить около 100 ракет – Генштаб ВСУ

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За месяц российский ВПК способен производить более 10 ракет для "Искандеров"
За месяц российский ВПК способен производить более 10 ракет для "Искандеров"
Фото: EPA

За месяц российский военно-промышленный комплекс способен производить около 100 ракет. Об этом 5 июля в интервью "Укринформу" заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

По данным Генштаба ВСУ, за месяц российский ВПК способен производить более 10 ракет для комплекса "Искандер", до 30 ракет морского базирования "Калибр" и до 60 единиц крылатых ракет воздушного базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал".

"К сожалению, РФ удается сохранять темпы их производства, а по отдельным образцам вооружения – повысить, что связано с переходом российских предприятий на круглосуточный режим работы и с использованием элементной базы, закупаемой в обход наложенных санкций", – отметил Громов.

В марте в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили "РБК-Украина", что у российских оккупантов осталось примерно 15% ракет, которые были у нее на вооружении до начала полномасштабной войны. "В результате Россия не способна выпускать за одну атаку 90110 высокоточных крылатых ракет, как это было раньше", – сказал тогда заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

Но в мае он признал, что хотя Россия исчерпала значительный запас ракетного вооружения, она смогла наладить производство в условиях международных санкций.

"Им удается завозить комплектующие для производства ракетного вооружения, несмотря на международные санкции", – сказал Скибицкий

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в начале полномасштабного вторжения у России было 2257 ракет стратегического назначения. По подсчетам "Forbes Украина" на начало июня, за время войны оккупанты произвели еще 851, 2670 использовали, таким образом, у России месяц назад ориентировочно оставалось 438 ракет. Речь идет о ракетах "Искандер", "Калибр", "Кинжал", Х-101, Х-55/Х-555, Х-22/Х-32. 

При этом у России большие запасы ракет тактического назначения, например, к зенитным ракетным комплексам С-300. Они предназначены для противовоздушной обороны, но в Украине Россия их выпускает по наземным целям. До полномасштабной войны у России, по информации Резникова, было 8000 ракет к С-300, по состоянию на январь 2023 года оставалось 6672.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины тогда сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Вадим Скибицкий, российские военные, Алексей Громов
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