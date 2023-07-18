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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты развернули в Черном море мощную группировку – 16 кораблей, из них два носителя "Калибров" – Гуменюк

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Оккупанты держат в Черном море надводный и подводный носители "Калибров", которые использовали для удара по Одессе 18 июля
Оккупанты держат в Черном море надводный и подводный носители "Калибров", которые использовали для удара по Одессе 18 июля
Фото: mil.ru

На боевом дежурстве в Черном море находятся два российских ракетоносителя – надводный и подводный. Об этом 18 июля сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

"В Черном море сейчас развернута мощная корабельная группировка – 16 единиц, [в том числе] два ракетоносителя, которые остаются на дежурстве. Это надводный и подводный", – проинформировала она.

Гуменюк уточнила, что речь идет о тех же российских ракетоносителях, которые находились на дежурстве во время ночной атаки на Украину 18 июля, поэтому с учетом использованных шести ракет, у россиян есть в Черном море до шести готовых к пуску "Калибров".

"Но надо понимать, что, скорее всего, после ночной атаки они [оккупанты] заведут ракетоносители в пункты базирования для пополнения запасов", – добавила Гуменюк.

Ночью 18 июля оккупанты выпустили по Украине шесть крылатых ракет "Калибр" и 36 ударных дронов Shahed. ПВО сбила шесть ракет и 31 дрон-камикадзе. "Крылатые ракеты "Калибр" и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены на юге – в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БПЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях", – сообщали в Воздушных силах.

В ОК "Юг" отметили, что обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован.

В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. Пострадавших нет.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".

Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов произошла в ночь на 18 июля. Оккупанты атаковали Украину 36 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 31 из них.

Теги: Черное море, Черноморский флот РФ, корабль, Одесская область, война России против Украины, Наталья Гуменюк, корабли, крылатая ракета
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