Оккупанты развернули в Черном море мощную группировку – 16 кораблей, из них два носителя "Калибров" – Гуменюк

"В Черном море сейчас развернута мощная корабельная группировка – 16 единиц, [в том числе] два ракетоносителя, которые остаются на дежурстве. Это надводный и подводный", – проинформировала она.
Гуменюк уточнила, что речь идет о тех же российских ракетоносителях, которые находились на дежурстве во время ночной атаки на Украину 18 июля, поэтому с учетом использованных шести ракет, у россиян есть в Черном море до шести готовых к пуску "Калибров".
"Но надо понимать, что, скорее всего, после ночной атаки они [оккупанты] заведут ракетоносители в пункты базирования для пополнения запасов", – добавила Гуменюк.
Ночью 18 июля оккупанты выпустили по Украине шесть крылатых ракет "Калибр" и 36 ударных дронов Shahed. ПВО сбила шесть ракет и 31 дрон-камикадзе. "Крылатые ракеты "Калибр" и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены на юге – в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БПЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях", – сообщали в Воздушных силах.
В ОК "Юг" отметили, что обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован.
В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. Пострадавших нет.
За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.
Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".
Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов произошла в ночь на 18 июля. Оккупанты атаковали Украину 36 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 31 из них.