Оккупанты развернули в Черном море мощную группировку – 16 кораблей, из них два носителя "Калибров" – Гуменюк

Оккупанты держат в Черном море надводный и подводный носители "Калибров", которые использовали для удара по Одессе 18 июля Фото: mil.ru

"В Черном море сейчас развернута мощная корабельная группировка – 16 единиц, [в том числе] два ракетоносителя, которые остаются на дежурстве. Это надводный и подводный", – проинформировала она.

Гуменюк уточнила, что речь идет о тех же российских ракетоносителях, которые находились на дежурстве во время ночной атаки на Украину 18 июля, поэтому с учетом использованных шести ракет, у россиян есть в Черном море до шести готовых к пуску "Калибров".

"Но надо понимать, что, скорее всего, после ночной атаки они [оккупанты] заведут ракетоносители в пункты базирования для пополнения запасов", – добавила Гуменюк.

Ночью 18 июля оккупанты выпустили по Украине шесть крылатых ракет "Калибр" и 36 ударных дронов Shahed. ПВО сбила шесть ракет и 31 дрон-камикадзе. "Крылатые ракеты "Калибр" и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены на юге – в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БПЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях", – сообщали в Воздушных силах.

В ОК "Юг" отметили, что обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован.

В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. Пострадавших нет.