"Все хорошо, сейчас вас вытащат!" Одесские патрульные показали видео спасения мужчины, на дом которого упал "Калибр"

В патрульной полиции напомнили, что в результате российской атаки на Одесскую область обломками сбитых ракет и взрывной волной были повреждены несколько частных домовладений, в одном из них ранения получил хозяин дома – пожилой мужчина.

"На месте происшествия патрульные увидели проем в крыше дома. Зайдя в помещение, инспекторы обнаружили человека, прижатого обломком ракеты, он не мог двигаться", – рассказали в полиции.

Сообщается, что патрульные вместе с соседями пострадавшего извлекли мужчину из-под обломков. Полицейские вызвали все экстренные службы и до приезда медиков контролировали состояние его здоровья, передав раненого врачам по прибытии экипажа скорой помощи.