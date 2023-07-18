"Все хорошо, сейчас вас вытащат!" Одесские патрульные показали видео спасения мужчины, на дом которого упал "Калибр"

В патрульной полиции напомнили, что в результате российской атаки на Одесскую область обломками сбитых ракет и взрывной волной были повреждены несколько частных домовладений, в одном из них ранения получил хозяин дома – пожилой мужчина.
"На месте происшествия патрульные увидели проем в крыше дома. Зайдя в помещение, инспекторы обнаружили человека, прижатого обломком ракеты, он не мог двигаться", – рассказали в полиции.
Сообщается, что патрульные вместе с соседями пострадавшего извлекли мужчину из-под обломков. Полицейские вызвали все экстренные службы и до приезда медиков контролировали состояние его здоровья, передав раненого врачам по прибытии экипажа скорой помощи.
Ночью 18 июля оккупанты выпустили по Украине шесть крылатых ракет "Калибр" и 36 ударных дронов Shahed. ПВО сбила шесть ракет и 31 дрон-камикадзе. "Крылатые ракеты "Калибр" и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены на юге – в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БПЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях", – сообщали в Воздушных силах.
В ОК "Юг" отметили, что обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован.
В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. Пострадавших нет.