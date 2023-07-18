Порт в Одессе работает, повреждения оказались "символическими" – Гуменюк

"В Одесской области атака была более мощной [чем в Николаевской области] и, очевидно, была направлена в том числе на объекты портовой инфраструктуры. Хотя попаданий допущено не было, но все же есть последствия воздушного боя, в результате которого был уничтожен 21 [дрон-камикадзе] Shahed", – отметила она.

После этого, напомнила спикер, россияне применили еще и "Калибры", которые запускали с подводного и надводного ракетоносителей, долго дежуривших в Черном море. Обломки ракет во время сбивания частично повредили портовую инфраструктуру, часть из них попала в жилое здание в частном секторе, где пострадал пожилой мужчина.

Гуменюк отметила, что даже при очень удачной работе украинских сил ПВО опасность для населения остается очень высокой, поскольку оккупанты в последнее время очень часто запускают ракеты и дроны над жилыми кварталами и объектами критической инфраструктуры.

В эфире "Суспільного" Гуменюк подтвердила, что последствия российской атаки и воздушного боя не повлияли критично на работу порта.

"Объекты портовой инфраструктуры получили повреждения вследствие боевой работы и взрывной волны во время сбивания ракет и Shahed. Повреждения, в принципе, достаточно "символические", больше касаются остекления. Порт работает полноценно", – заявила спикер.