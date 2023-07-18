ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Порт в Одессе работает, повреждения оказались "символическими" – Гуменюк

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гуменюк рассказала о последствиях российской ракетной атаки на порт Одессы
Гуменюк рассказала о последствиях российской ракетной атаки на порт Одессы
Фото: Media Center Ukraine / Facebook

Российская атака 18 июля, направленная на объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, не достигла своих целей. Об этом 18 июля сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировало в YouTube агентство "Укринформ".

"В Одесской области атака была более мощной [чем в Николаевской области] и, очевидно, была направлена в том числе на объекты портовой инфраструктуры. Хотя попаданий допущено не было, но все же есть последствия воздушного боя, в результате которого был уничтожен 21 [дрон-камикадзе] Shahed", – отметила она.

После этого, напомнила спикер, россияне применили еще и "Калибры", которые запускали с подводного и надводного ракетоносителей, долго дежуривших в Черном море. Обломки ракет во время сбивания частично повредили портовую инфраструктуру, часть из них попала в жилое здание в частном секторе, где пострадал пожилой мужчина.

Гуменюк отметила, что даже при очень удачной работе украинских сил ПВО опасность для населения остается очень высокой, поскольку оккупанты в последнее время очень часто запускают ракеты и дроны над жилыми кварталами и объектами критической инфраструктуры.

В эфире "Суспільного" Гуменюк подтвердила, что последствия российской атаки и воздушного боя не повлияли критично на работу порта.

"Объекты портовой инфраструктуры получили повреждения вследствие боевой работы и взрывной волны во время сбивания ракет и Shahed. Повреждения, в принципе, достаточно "символические", больше касаются остекления. Порт работает полноценно", – заявила спикер.

Контекст:

Ночью 18 июля оккупанты выпустили по Украине шесть крылатых ракет "Калибр" и 36 ударных дронов Shahed. ПВО сбила шесть ракет и 31 дрон-камикадзе. "Крылатые ракеты "Калибр" и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены на юге – в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БПЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях", – сообщали в Воздушных силах.

В ОК "Юг" отметили, что обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован.

В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. Пострадавших нет.

Теги: Одесса, Одесская область, война России против Украины, ракеты, Одесский морской торговый порт, Наталья Гуменюк, крылатая ракета, дрон-камикадзе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Группа The Tiger Lillies открыла предзаказ на альбом "Украина". В нем высмеивается "продажный Путин", а деньги от продажи передадут украинцам
Группа The Tiger Lillies открыла предзаказ на альбом "Украина". В нем высмеивается "продажный Путин", а деньги от продажи передадут украинцам
Галина ГРИШИНА
Добавьте этот аптечный препарат в воду, и муравьи исчезнут из вашего дома. Названы три способа, которые помогут прогнать насекомых
Добавьте этот аптечный препарат в воду, и муравьи исчезнут из вашего дома. Названы три способа, которые помогут прогнать насекомых
Галина ГРИШИНА
"Мы понимали, что поженимся, с самого начала отношений". Дорофеева рассекретила, какая фамилия у нее будет после свадьбы с Кацуриным
"Мы понимали, что поженимся, с самого начала отношений". Дорофеева рассекретила, какая фамилия у нее будет после свадьбы с Кацуриным
Галина ГРИШИНА
Светлый хром. Эффектный летний маникюр
Светлый хром. Эффектный летний маникюр
В Киеве состоится благотворительная презентация одежды, созданной в коллаборации художницей Третьяк с брендом Success
В Киеве состоится благотворительная презентация одежды, созданной в коллаборации художницей Третьяк с брендом Success
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук в день рождения снялась без белья в платье с двойным декольте
Бех-Романчук в день рождения снялась без белья в платье с двойным декольте
Никогда не варите пельмени в такой воде, иначе они слипнутся. Эксперт поделился лайфхаками, как приготовить вкусные пельмени
Никогда не варите пельмени в такой воде, иначе они слипнутся. Эксперт поделился лайфхаками, как приготовить вкусные пельмени
Галина ГРИШИНА
"Нас огорчает неправдивая огласка". В Gulliver рассказали, как на самом деле на их фасаде появился клип внучки секретаря СНБО Данилова
"Нас огорчает неправдивая огласка". В Gulliver рассказали, как на самом деле на их фасаде появился клип внучки секретаря СНБО Данилова
Галина ГРИШИНА
Это заболевание может погубить растение. Назван эффективные метод борьбы с белым налетом на розах
Это заболевание может погубить растение. Назван эффективные метод борьбы с белым налетом на розах
  53-летняя Лопес в нюдовом облегающем платье показала лицо вблизи. Фото
  53-летняя Лопес в нюдовом облегающем платье показала лицо вблизи. Фото
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры
Галина ГРИШИНА
Ребрик после призыва к украинцам "не считать чужие деньги" похвасталась снимком в купальнике с отдыха на море
Ребрик после призыва к украинцам "не считать чужие деньги" похвасталась снимком в купальнике с отдыха на море
Мишина снялась в мокрой одежде и рассказала об избавлении от шаблонов
Мишина снялась в мокрой одежде и рассказала об избавлении от шаблонов
Дорофеева стала четвертым тренером шоу "Голос країни". В 11-м сезоне участник из ее команды стал победителем проекта
Дорофеева стала четвертым тренером шоу "Голос країни". В 11-м сезоне участник из ее команды стал победителем проекта
Галина ГРИШИНА
Река Днепр вдохновила Лободу на новый сингл
Река Днепр вдохновила Лободу на новый сингл
Томаты с белыми жесткими прожилками. Можно ли их есть?
Томаты с белыми жесткими прожилками. Можно ли их есть?
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с женой президента Южной Кореи выбрала костюм от украинского производителя. Фото (217102)
2
"Она тот, кто безумно ждет и желает". Подоляк рассказал о своей жене и показал их новое совместное фото (77056)
3
Режиссер харьковского театра уехала жить и работать в РФ. Глава Харьковской ОВА аннулировал грамоту, которой наградил ее в марте (29120)
4
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни (28422)
5
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле (27166)
6
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры (26707)
7
"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски (21240)
8
В сети показали новые свадебные фото Дорофеевой и Кацурина (20804)
 
 
 
 