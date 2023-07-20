ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за минувшие сутки выпустили по территории Украины 31 ракету и нанесли 78 авиаударов – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За сутки враг совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня
За сутки враг совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины. Об этом 20 июля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Противник выпустил 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", восемь крылатых ракет Х-22, шесть крылатых ракет "Оникс", одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 32 ударных беспилотника типа Shahed. Силы обороны уничтожили 13 "Калибров", одну ракету Х-59 и 23 дрона Shahed.

Кроме того, враг нанес 78 авиационных ударов и совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предостерегли в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02JLo2Pw2QcZD3GzfiLn2JXCqz1yFr5LJudoMpkcRaZShQDbN78XbZrrUa4zJ63F3Sl

Вчера страна-агрессор РФ, в частности, атаковала порты Одесса и Черноморск. Под обстрел попала портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". В ходе российского удара по порту Черноморск было уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр". Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Тигипко снялась в купальнике под водой
Жена Тигипко снялась в купальнике под водой
Образ Зеленской. Первая леди появилась на публике в том же наряде, который надевала четыре года назад во время визита в Канаду. Фото
Образ Зеленской. Первая леди появилась на публике в том же наряде, который надевала четыре года назад во время визита в Канаду. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Сделано с любовью командой из Украины". Муиньо сняла клип для Стайлса. Ее предыдущая работа для певца номинировалась на "Грэмми". Видео
  "Сделано с любовью командой из Украины". Муиньо сняла клип для Стайлса. Ее предыдущая работа для певца номинировалась на "Грэмми". Видео
Галина ГРИШИНА
65-летний Лундгрен женился на 27-летней фитнес-инструкторе после трех лет отношений
65-летний Лундгрен женился на 27-летней фитнес-инструкторе после трех лет отношений
Галина ГРИШИНА
Если эти компоненты есть в тонике – не покупайте, иначе кожа начнет шелушиться. Косметолог рассказала, как выбрать качественное средство
Если эти компоненты есть в тонике – не покупайте, иначе кожа начнет шелушиться. Косметолог рассказала, как выбрать качественное средство
Галина ГРИШИНА
"Ногти Барби". Маникюр в тоне "ягоды асаи"
"Ногти Барби". Маникюр в тоне "ягоды асаи"
Пять минут – и пышные оладьи с начинкой из яйца и зелени уже на столе. Простой рецепт завтрака для всей семьи
Пять минут – и пышные оладьи с начинкой из яйца и зелени уже на столе. Простой рецепт завтрака для всей семьи
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала, как украинский военный станцевал на ее концерте. Видео
Дорофеева показала, как украинский военный станцевал на ее концерте. Видео
"Блаженство". 58-летняя Херли снялась лежа в бикини и прозрачном платье. Фото
"Блаженство". 58-летняя Херли снялась лежа в бикини и прозрачном платье. Фото
К 88-летней Бардо вызвали "скорую" после того, как из-за жары у нее остановилось дыхание. Муж актрисы рассказал о ее самочувствии
К 88-летней Бардо вызвали "скорую" после того, как из-за жары у нее остановилось дыхание. Муж актрисы рассказал о ее самочувствии
Галина ГРИШИНА
Волонтер на дне рождения Залужного получила от него в подарок Малыша Йоду и выставила его на аукцион в поддержку ВСУ. Фото
Волонтер на дне рождения Залужного получила от него в подарок Малыша Йоду и выставила его на аукцион в поддержку ВСУ. Фото
Галина ГРИШИНА
  "В моей жизни было много таких роковых женщин, из-за которых я чуть не умер". Крупин презентовал трек на песню "Фам Фаталь". Видео
  "В моей жизни было много таких роковых женщин, из-за которых я чуть не умер". Крупин презентовал трек на песню "Фам Фаталь". Видео
Галина ГРИШИНА
Можно ли нагревать мед. Комментарий эксперта
Можно ли нагревать мед. Комментарий эксперта
Галина ГРИШИНА
"Там не столько было денег. Короче, не отбили". Дорофеева рассказала, что им с Кацуриным подарили на свадьбу
"Там не столько было денег. Короче, не отбили". Дорофеева рассказала, что им с Кацуриным подарили на свадьбу
Галина ГРИШИНА
64-летняя Мадонна показала, как выглядит спустя почти месяц после госпитализации
64-летняя Мадонна показала, как выглядит спустя почти месяц после госпитализации
Смешайте это с мукой – и мыши исчезнут из вашего дома. Эксперт рассказал, как приготовить эффективную приманку без ядохимикатов
Смешайте это с мукой – и мыши исчезнут из вашего дома. Эксперт рассказал, как приготовить эффективную приманку без ядохимикатов
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры (168110)
2
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках (44536)
3
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни (42234)
4
В сети показали новые свадебные фото Дорофеевой и Кацурина (36682)
5
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле (32324)
6
"Урожай пойдет вверх!" Как спасти огурцы, если они стали давать мало плодов (31954)
7
Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года (28388)
8
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков (27790)
 
 
 
 