Оккупанты за минувшие сутки выпустили по территории Украины 31 ракету и нанесли 78 авиаударов – Генштаб ВСУ

Противник выпустил 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", восемь крылатых ракет Х-22, шесть крылатых ракет "Оникс", одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 32 ударных беспилотника типа Shahed. Силы обороны уничтожили 13 "Калибров", одну ракету Х-59 и 23 дрона Shahed.

Кроме того, враг нанес 78 авиационных ударов и совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предостерегли в Генштабе.

Вчера страна-агрессор РФ, в частности, атаковала порты Одесса и Черноморск. Под обстрел попала портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". В ходе российского удара по порту Черноморск было уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики.