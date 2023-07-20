Россияне ночью атаковали Одессу, произошел пожар, пострадали два человека – ОВА

"В результате российской атаки в центре Одессы есть разрушения, произошел пожар на площади 300 м². На месте работают специалисты соответствующих служб", – написал глава ОВА.

По его словам, известно о двух пострадавших. Их госпитализировали.

Помимо этого, зафиксирован прилет в области. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В ночь на 20 июля российские захватчики также атаковали Николаев. Там в результате попадания в жилой дом пострадали 18 человек, в том числе пятеро детей.

Вчера РФ атаковала порты Одесса и Черноморск. Под обстрел попала портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". В ходе российского удара по порту Черноморск было уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр". Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.