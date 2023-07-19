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ВОЙНА В УКРАИНЕ

60 тысяч тонн зерна уничтожено в ходе российских ударов по Одессе и Черноморску. Для восстановления терминалов требуется не менее года – Сольский

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Для полноценного восстановления атакованных Россией зерновых терминалов понадобится не менее года, заявили в Минагрополитики Украины
Для полноценного восстановления атакованных Россией зерновых терминалов понадобится не менее года, заявили в Минагрополитики Украины

Ночной удар вывел из строя значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск в Одесской области. Об этом 19 июля заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, которого цитирует пресс-служба Минагрополитики.

"По оценкам специалистов, для полноценного восстановления пострадавших этой ночью объектов понадобится не менее года. В порту Черноморска также были уничтожены 60 тысяч тонн зерна, которое должно было быть загружено на крупнотоннажное судно и отправлено "зерновым коридором" еще 60 дней назад", – заявил Сольский.

Он обратил внимание на попытку страны-оккупанта РФ сорвать работу "зернового коридора".

"Ночью 18 и 19 июля Россия обстреляла объекты портовой инфраструктуры, которые были задействованы в "зерновой инициативе". Агрессор еще раз доказал, что человеческие ценности для него пустой звук, доверия к его словам как не было, так и нет", – подчеркнул глава Минагрополитики.

Сольский отметил, что больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

"Это террористический акт не против Украины, а против всего мира, продовольственная безопасность которого снова под угрозой. Человечество оказалось в заложниках у страны-террориста, шантажирующей весь мир голодом. Мир должен отреагировать жестко и в соответствии с ситуацией", – заявил он.

Сольский напомнил, что если Украина не сможет экспортировать продовольствие, то население беднейших стран окажется на грани выживания.

"Кроме того, пострадает экономика не только Украины, но и мира. Вырастет цена на зерно и не все страны смогут позволить себе покупать продукцию, а значит, цена значительно вырастет на продукты питания: муку, крупы, мясо", – подчеркнул министр.

Контекст:

Оккупанты в ночь на 19 июля атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами.

Силы обороны уничтожили 23 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 из 32, выпущенных российскими оккупантами, 13 из 16 ракет "Калибр" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Россияне в ходе атаки также применили шесть крылатых ракет "Оникс" с берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым) и восемь крылатых ракет Х-22.

Оккупанты ударили по Одесской области ракетами "Оникс", Х-59 и Х-22, одновременно запустив по югу дроны Shahed-136 (восемь были сбиты над регионом), указали в ОК "Юг" ВСУ. "Х-59 была сбита на подлете к берегу и упала в одном из кварталов Одессы, образовав большую воронку. Взрывной волной повреждено несколько зданий вокруг… "Ониксы" и Х-22 враг направил на портовую и критическую инфраструктуру. Попал в зерновой и масляный терминалы, повредив резервуары и оборудование для загрузки", – рассказали украинские военные.

По данным ОГПУ, в результате обстрела оккупантов пострадало не менее 10 гражданских, в том числе 9-летний мальчик.

Теги: Одесса, экспорт, Министерство агропромышленного развития, война России против Украины, ракеты, Одесский морской торговый порт, Черноморск, разрушения, Николай Сольский, зерно, зерновой коридор
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