60 тысяч тонн зерна уничтожено в ходе российских ударов по Одессе и Черноморску. Для восстановления терминалов требуется не менее года – Сольский

Для полноценного восстановления атакованных Россией зерновых терминалов понадобится не менее года, заявили в Минагрополитики Украины

"По оценкам специалистов, для полноценного восстановления пострадавших этой ночью объектов понадобится не менее года. В порту Черноморска также были уничтожены 60 тысяч тонн зерна, которое должно было быть загружено на крупнотоннажное судно и отправлено "зерновым коридором" еще 60 дней назад", – заявил Сольский.

Он обратил внимание на попытку страны-оккупанта РФ сорвать работу "зернового коридора".

"Ночью 18 и 19 июля Россия обстреляла объекты портовой инфраструктуры, которые были задействованы в "зерновой инициативе". Агрессор еще раз доказал, что человеческие ценности для него пустой звук, доверия к его словам как не было, так и нет", – подчеркнул глава Минагрополитики.

Сольский отметил, что больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

"Это террористический акт не против Украины, а против всего мира, продовольственная безопасность которого снова под угрозой. Человечество оказалось в заложниках у страны-террориста, шантажирующей весь мир голодом. Мир должен отреагировать жестко и в соответствии с ситуацией", – заявил он.

Сольский напомнил, что если Украина не сможет экспортировать продовольствие, то население беднейших стран окажется на грани выживания.

"Кроме того, пострадает экономика не только Украины, но и мира. Вырастет цена на зерно и не все страны смогут позволить себе покупать продукцию, а значит, цена значительно вырастет на продукты питания: муку, крупы, мясо", – подчеркнул министр.