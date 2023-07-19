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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны Украины за ночь сбили 13 "Калибров", одну авиационную ракету Х-59 и 23 ударных дрона – ВС ВСУ

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Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South”

В ночь на 19 июля российские оккупанты атаковали Украину с юга, используя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БПЛА типа Shahed-136/131. Об этом командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило в Facebook.

По его данным, целью страны-агрессора были объекты критической инфраструктуры и военные объекты, основное направление удара – Одесская область.

В течение нескольких волн атак противник применил:

  • 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр" из акватории Черного моря;
  • восемь крылатых ракет Х-22 с самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря;
  • шесть крылатых ракет "Оникс" с берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);
  • одну управляемую авиационную ракету Х-59 с истребителя Су-35 из акватории Черного моря;
  • 32 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 с полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарск (Ростовская область РФ).

Противовоздушная оборона Воздушных сил и других подразделений сил обороны Украины уничтожила 37 воздушных целей: 13 крылатых ракет "Калибр", авиационную ракету Х-59 и 23 БПЛА иранского производства Shahed-136/131, говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid0G2MgCSCuPJfjyQRnMP1fATuMZhY3jfNqxNAdSqSJ5V891Bu9gHzbxMzGqWFsRkM1l

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массовая за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".

Самая сильная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.

Теги: авиация, ПВО, армия РФ, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, российские оккупанты
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